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影／敦睦艦隊航抵聖露西亞 海軍空拍艦隊泊港全貌

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
我駐聖露西亞大使館臉書粉專今日披露，海軍敦睦訓練支隊13日航抵當地。這是中華民國（台灣）海軍艦隊59年來首次歷史性訪問聖露西亞。使館出示艦隊泊於當地塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭的影像。影/取自Taiwan in Saint Lucia
我駐聖露西亞大使館臉書粉專今日披露，海軍敦睦訓練支隊13日航抵當地。這是中華民國（台灣）海軍艦隊59年來首次歷史性訪問聖露西亞。使館出示艦隊泊於當地塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭的影像。影/取自Taiwan in Saint Lucia

我駐聖露西亞大使館臉書粉專今日披露，海軍敦睦訓練支隊13日航抵當地。這是中華民國（台灣）海軍艦隊59年來首次歷史性訪問聖露西亞。使館出示艦隊泊於當地塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭的空拍照與影像。

敦睦艦隊2月25日自左營啟航，已造訪第3個友邦。敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦（AOE-532）擔任旗艦，搭配成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）編組而成，自今年2月底啟航迄今，已經造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯等3個友邦。

使館貼文表示，聖露西亞政府13日舉辦盛大歡迎儀式。外交部長阿爾瓦·巴蒂斯特、其他內閣部長和政府官員與民眾一同熱情歡迎台灣海軍艦隊。聖露西亞皇家警察樂隊還舉行活力四射的化裝舞會。艦隊進鼓號樂隊、儀隊與武術表演，展現台灣海軍引以為傲的精準和紀律。

使館粉專貼文出示艦隊泊港的空拍畫面，軍媒青年日報指出，這是海軍所自行拍攝。

我駐聖露西亞大使館臉書粉專今日披露，海軍敦睦訓練支隊13日航抵當地。這是中華民國（台灣）海軍艦隊59年來首次歷史性訪問聖露西亞。使館出示艦隊泊於當地塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭的影像。影/取自Taiwan in Saint Lucia
我駐聖露西亞大使館臉書粉專今日披露，海軍敦睦訓練支隊13日航抵當地。這是中華民國（台灣）海軍艦隊59年來首次歷史性訪問聖露西亞。使館出示艦隊泊於當地塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭的影像。影/取自Taiwan in Saint Lucia

中華民國 海軍 敦睦艦隊 聖露西亞

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