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為期4個月城鎮韌性演習月底啟動 卓揆要求非一次性 要制度化、常態化

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「2026城鎮韌性演習」整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。圖／聯合報系資料照片
「2026城鎮韌性演習」整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。圖／聯合報系資料照片

2026年城鎮韌性首場演習4月底登場，由彰化縣打頭陣。行政院長卓榮泰今（16）日羅列三重點，他說，演習目的在於發掘問題、即時精進，而非完美演出，演練也非一次性，而是要制度化、常態化。請各部會、地方政府通力合作，提升中央與地方防衛韌性的協作能力。

今年城鎮演習分為「兵棋推演」與「綜合實作」兩階段，首日「兵棋推演」以「有想定、無劇本」實施，第二日「綜合實作」將兵棋推演結果納入演練，依循「聞令而動、從零開始、持續訓練」要求，採實人、實物、實地、實景、實作方式辦理。演練重點置於預防性疏散撤離、醫療後撤、戰時交 通運行管制等軍民整合主軸及戰略溝通相關課題。

演習將自4月至8月展開，首場落在4月22、23日由彰化縣辦理，5至7月依序由苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、 桃園市、雲林縣及南投縣等6個縣市執行，8月配合國防部漢光42號演習實兵操演期間，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市辦理「跨行政區協同」 演練。

卓榮泰指出，台灣不只面臨極端氣候挑戰，更位處威權主義擴張的最前緣。去年起，政府將「萬安演習」與「民安演習」整併為「城鎮韌性演習」，並銜接「漢光演習」，提升國家面對災難或緊急狀態的「全社會防衛韌性」。

針對今年城鎮演習重點，卓榮泰提出三點，首先，持續提高各項衝突情境比例，內容著重預防性疏散撤離、大量傷患醫療、緊急醫療區域開設、交通運行管制及心理防衛等項目，請內政部、交通部及衛福部等相關部會協助地方政府，驗證軍民整合重點項目。

卓榮泰續指，第二個重點是，演習強度持續提升，地方政府演練增加為2天，其中兵棋推演1天、綜合實作1天，要持續推動「有想定、無劇本」驗證，從實際的人、物、地、景，進行實作方式演練，及首度規畫跨縣市共同協作，貼近真實情境。

卓榮泰表示，第三個重點是，持續擴大全民參與。除了民防團隊運用，這次也納入民間組織、替代役、台灣民間自主緊急應變隊及志工團體等人力，確實演練急救站、救濟站及配售站開設，以驗證醫療救護、人員收容及物資配售效能，使全民防衛量能真正扎根基層。

苗栗縣 國防部 萬安演習

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