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中承諾美不軍援伊朗 專家：習近平恐盼美對一中跟反台獨表態

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平（右）。路透
美國總統川普（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平（右）。路透

川習會」預計5月登場，美國對台軍售可能成為峰會議題之一。美國總統川普受訪稱，寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗；白宮則稱獲保證。中方是否可能要求美台軍售比照辦理？專家表示，中方一定會提勿軍售給台灣，但可能不會以「不軍援伊朗」一事做交換，二者不等價，習近平可能希望美方對一中政策跟反台獨有立場表態。

川普接受福斯商業網（Fox Business）專訪，稱他致函習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，習近平則回信表示，中國沒有這麼做。白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

淡江大學戰略所助理教授馬準威說，川習會上，中方一定會提勿軍售給台灣，但中方可能不會以「不軍援伊朗」一事做交換，因首先兩者太不等價；二者是，處理對台問題時，中方應是希望美方在對台軍售問題上非常謹慎，中方知道美方不可能不賣，他不認為中方有籌碼可跟美方要求不軍售給台灣。習近平可能更想要的是，美方對一中政策跟反台獨有立場表態。

中方若欲就美國對台軍售做進一步的表態，是否可能要求美方不賣特定武器？馬準威認為，川習會為「領導人峰會」，時間一定不長，這部分細節屬事務性談判，故應不會在川習會上出現。川習會上只會給出印象是，在對台軍售問題上，美方尊重中方的主權要求。且美國是根據「六項保證」對台軍售，不用跟中方商量。

馬準威表示，他不認為習近平會當面對川普有強硬措辭。中方要美方表態的是一中政策跟反台獨，軍售等較支微末節。中方的提法會是，在「一中原則」下，台灣屬於中國一部分，希望美國不要干涉中國內部事務。賣武器就是干涉台灣、干涉中國內部事務，應會用這種方式呈現，較不會針對軍售本身跟細節要求川普。

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