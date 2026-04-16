美獲中承諾不提供伊朗武器 學者：習近平會川普時恐堅決反對軍售台灣

美國總統川普稱寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮表示，川普已獲得習近平保證。學者分析，習近平理論上不會同時要求川普停止對台軍售，但恐會納入川習會議題，由習近平當面表示堅決反對軍售台灣的態度。

川普接受福斯商業網（Fox Business）專訪，稱他致函習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，習近平則回信表示，中國沒有這麼做。白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

政治大學外交系教授黃奎博說，之所以寫信或傳真，可能是因為希望白紙黑字作為明確證據，指出川普確實向習近平提出該項請求。至於習近平的回應是以書面或是由中共駐華盛頓外交官員轉達則不得而知，但就常理判斷，若習近平答應川普之請，同時又提出一個理論上川普現在不會答應的請求，亦即停止甚或終止對台軍售，實務上說不太通。

黃奎博認為，中共應是將停止或終止對台軍售這點，先納入雙方幕僚關於五月中旬領導人會面議程及議題的討論中，屆時再由習近平當面表示，以示中共當局對此議題的明確、堅決反對。