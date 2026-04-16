中承諾美不供應伊朗武器 學者：不代表華府會停止對台軍售

美國總統川普接受專訪，表示他寫信給中國國家主席習近平，要求中國勿提供武器給伊朗；白宮則於15日表示，川普已獲得習近平保證。學者分析，5月的川習會中，台灣議題仍極可能是雙方觸及的議題之一，但北京非常清楚，美國不太可能停止對台軍售，也不太可能在公開言詞上配合北京，只能從美方的實際作為來判斷。

川普接受福斯商業網（Fox Business）專訪，稱他致函習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，習近平則回信表示，中國沒有這麼做。白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

淡江大學戰略所所長李大中說，習近平在此信中未必會提及美國對台軍售議題，重點應是回應川普中國是否軍援伊朗的疑慮，且應該會提及川普即將對中國展開的國是訪問，表達期待與歡迎，避免失焦。

李大中認為，在5月的川習會中，台灣議題仍極可能是雙方觸及的議題之一，北京關切華府對於台灣議題的表述方式，包括言語、文字，例如會後雙方聲明等，會希望透過議題的連結交換，讓美國在光譜上更朝向北京期待的方向靠攏，例如川普表態反對台獨。

李大中指出，至於在美國對台軍售議題，雖然長期以來，北京強烈反對與高度關切，但北京非常清楚，美國不太可能停止對台軍售，且華府也不太可能在公開的言詞上明確配合北京，因此只能從美方的實際作為來判斷，例如美方延後公布時間，像是川普政府此次可能因為考量避免影響川習峰會，而延後公布一批130億美元的軍售；或軍售的內容上是否可能有一定程度自我克制。但仍需要觀察。