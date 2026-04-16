美參議員再提台灣關係強化法案 敦促提升戰力投資

美國跨黨派聯邦參議員匡希恆（John Curtis）與默克利（JeffMerkley），今天再度提出全面提升美台關係的「台灣關係強化法案」。法案過去由現任國務卿盧比歐3度提出，新版法案敦促台灣投資增加戰力與不對稱防衛戰略。

共和黨籍聯邦參議員匡希恆與民主黨籍的默克利，今天聯手提出「台灣關係強化法案」（TaiwanRelations Reinforcement Act），法案將確保美國政策支持台灣民主與國際參與。最初版本由時任參議員的現任國務卿盧比歐（Marco Rubio），在中國日益增加對台軍事、外交侵略趨勢下提出。

匡希恆說，台灣作為盟友，是美國在印太地區最具戰略及道義重要性的夥伴，同時須保證政策符合美國的原則。「台灣關係強化法案」將提升對台最高外交人員位階，鼓勵雙方政府進行高層級合作及互訪，共同對抗中共對台發動不實資訊戰。

默克利指出，美台是長期夥伴，彼此分享維繫印太地區和平穩定的堅實承諾，美國必須動用所有手段強化對台關係。台灣是東亞最活躍的民主實體，應共同攜手推進奠基於民主治理、人權、法治的世界未來。

法案重點包括：美國在台協會（AIT）處長任命須經參院同意。建立並簡化跨部會台灣政策工作小組。推動台灣有意義參與國際組織。強化美台經貿與安全合作，相同層級人員互動。提出保護美國商務與非政府機構免於中國政府脅迫的策略。支持台灣回應中國政府企圖惡意影響台灣民主制度與進程。

盧比歐與默克利曾在2020、2021與2023年3度提出法案，早前率團訪台的匡希恆與默克利攜手提出2026年版本，條文強調敦促台灣提升戰力投資，支持不對稱防衛戰略及優先進行自由貿易協定談判。