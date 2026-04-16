國防特別預算卡關立院 美前國安顧問籲國民黨盡快通過

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日呼籲說，國民黨應該立即通過國防特別預算案來證明台灣在乎自己的自我防衛。

針對美國對台軍售所提出的國防特別條例草案目前仍卡關立法院，立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，但仍無法取得共識；韓國瑜請立法院外交及國防委員會輪值召委陳冠廷在4月20日安排國防部專案報告，他會在下周再次召集黨團協商，並請朝野黨團針對採購項目跟經費先行溝通。

歐布萊恩和美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）15日出席由華府「全球台灣研究中心」（GTI）舉行的「美台工作小組」成立大會，並由兩人分別擔任工作小組主席和副主席。

歐布萊恩認為說，美國總統川普的「美國優先」政策就是希望美國的盟友能夠分擔防衛責任，認為台灣應該要像美國一樣在乎台灣的自我防衛，指這也是為什麼國民黨必須立即在立法院通過國防特別預算；歐布萊恩表示，通過國防特別預算就會向美國傳遞台灣在乎自我防衛的訊息。

瑞特納則肯定蔡政府和賴政府不斷提高國防預算，並認為現行的國防特別預算非常重要，必須以某種方式向前推進；瑞特納指出，不管是民主黨還是共和黨都希望看到美國的盟友能夠盡自己的本分，所以台灣應該繼續穩定增加國防預算，而國防特別預算也屬於這一部分。