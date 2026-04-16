快訊

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別預算卡關立院 美前國安顧問籲國民黨盡快通過

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）（中）記者陳熙文／攝影
美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）（中）記者陳熙文／攝影

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日呼籲說，國民黨應該立即通過國防特別預算案來證明台灣在乎自己的自我防衛。

針對美國對台軍售所提出的國防特別條例草案目前仍卡關立法院，立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，但仍無法取得共識；韓國瑜請立法院外交及國防委員會輪值召委陳冠廷在4月20日安排國防部專案報告，他會在下周再次召集黨團協商，並請朝野黨團針對採購項目跟經費先行溝通。

歐布萊恩和美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）15日出席由華府「全球台灣研究中心」（GTI）舉行的「美台工作小組」成立大會，並由兩人分別擔任工作小組主席和副主席。

歐布萊恩認為說，美國總統川普的「美國優先」政策就是希望美國的盟友能夠分擔防衛責任，認為台灣應該要像美國一樣在乎台灣的自我防衛，指這也是為什麼國民黨必須立即在立法院通過國防特別預算；歐布萊恩表示，通過國防特別預算就會向美國傳遞台灣在乎自我防衛的訊息。

瑞特納則肯定蔡政府和賴政府不斷提高國防預算，並認為現行的國防特別預算非常重要，必須以某種方式向前推進；瑞特納指出，不管是民主黨還是共和黨都希望看到美國的盟友能夠盡自己的本分，所以台灣應該繼續穩定增加國防預算，而國防特別預算也屬於這一部分。

美國 國民黨 韓國

延伸閱讀

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

立院15日協商國防特別條例 綠：謹慎以對樂觀期待

立院15日協商總預算、國防特別預算 賴總統籲不分黨派支持

立院今朝野協商 韓國瑜推總預算前行

相關新聞

美國會將審川普1.5兆美元國防預算 軍方強調共軍對台威脅

南華早報報導，美軍官員15日出席國會聽證會，說明2027財政年度備戰狀況時，強調中國對台灣及太空領域的軍事威脅。

國防特別預算卡關立院 美前國安顧問籲國民黨盡快通過

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日呼籲說，國民黨應該立即通過國防特別預算案來證明台灣在乎自己的自我防衛。

忙為北京搶台北在美財產 斷交前後美對兩岸的雙面操作

美國與兩岸雙方互動，經常採取兩面手法。1978年12月美國宣布將與北京關係正常化後，隨即派出副國務卿克里斯多福到台灣進行斷交談判，克里斯多福與台北談判同時，助理國務卿郝爾布魯克與北京派駐美國連絡處副代表韓敘會面，聲明美國將全力協助北京取得中華民國在美國的財產，克氏與韓氏對於台灣財產問題，完全是兩種嘴臉。郝韓會立刻為台灣掌握，外交部次長錢復詢問克里斯多福，克氏卻稱不知情郝韓會。

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

國軍近年接連爆發共諜案，引發社會關注。國民黨立委馬文君點名多起案例並揭露收買金額，質疑國軍防諜機制失靈，直指問題已非單一事件，而是長期累積的制度漏洞。

部隊鍋EP265｜「忠誠僚機」未來纏鬥的對象會是真人還是機器人？

未來的空戰將由機器人主宰了嗎？不管是中共在去年九三閱兵展示的一系列忠誠僚機，還是美國空軍實驗室與眾多軍工大廠與新創公司研發的新一代忠誠僚機，都顯示了未來空戰，飛行員面對的敵人，有可能根本只是機器人。忠誠僚機的概念和無人機有什麼不一樣？台灣適合嗎？

面對無法認同的命令 軍人只有罷黜或退役兩條路？

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊，成功擊殺大量政軍高層，但伊朗仍持續以飛彈、無人機等遠程火力，攻擊以色列與美軍中東地區基地，並且封鎖荷莫茲海峽。此時美軍高層傳出人事地震：4月2日，國防部長赫塞斯要求陸軍參謀長喬治上將（Randy Alan George）等十餘位將官立即離職並退伍。依據媒體報導，與赫塞斯關係緊張的陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）也被逼退，但他公開表示並無下台規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。