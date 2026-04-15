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日退將肯定台灣推全社會防衛韌性 值得日本借鏡

中央社／ 台北15日電

總統賴清德將「全社會防衛韌性」列為國家發展的核心戰略之一。日本退役將領指出，現代戰爭已演變為總體戰、消耗戰，台灣推動全社會防衛韌性並結合漢光演習，值得日本借鏡。

福和會日前舉行「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀集國際重要軍事與戰略領袖與會，前日本海上自衛隊幕僚長武居智久、前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文接受中央社專訪。

談及賴總統2024年5月就職後推動的全社會防衛韌性，武居智久表示，台灣推動全社會防衛韌性，並結合漢光演習等模擬共軍侵台的軍事演習，展現高度投入與積極態度，「日本有很多值得學習的地方」。

武居指出，台灣將能源確保、災害救援及後備動員等面向整合考量，並考慮台海衝突波及日本的情況，而「（日本也）已進入必須思考（強化）社會韌性的階段」。

岩田清文表示，台灣強化社會防衛韌性極為重要，對俄烏戰爭的分析也非常深入。他指出，現代戰爭已不僅限於前線士兵，連後方城市、工廠、火力發電廠及水源地等都會成為攻擊目標，「已演變為總體戰」。

岩田認為，在消耗戰時代如何止戰，「就是要提升社會整體韌性」，因此他對台灣的做法「深感敬佩」。

岩田也提到，台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」（GCTF），已成為台灣分享專業知識的重要平台，台灣透過該平台與美國、日本、澳洲及加拿大等國，在資安、醫療、災害應變等領域建立類似準同盟的合作網絡，成果值得讚賞。

針對台灣國造潛艦進度延宕，武居智久認為，若威脅迫近，台灣或可暫緩大型潛艦建造，轉而投資更具即時戰力的裝備；但他強調，關鍵在於「準確判斷威脅」，並據此重新分配防衛資源。

武居認為，中國持續加強監偵、指揮管制能力，並積極發展造機、造艦能力，台灣應盡快在立法院通過國防預算，以提升對抗能力。

隨著中東局勢升溫，確保海上運輸線更顯重要。岩田清文建議，在為中國可能封鎖南海預作準備的同時，也應思考能否請美國協助封鎖麻六甲海峽等中國高度依賴的航線，來作為嚇阻手段之一。他強調，建立第一島鏈國家的合作網絡，對區域安全至關重要。

至於日本陸上自衛隊在熊本部署25式陸基反艦飛彈，岩田表示，此舉是基於日本國家安全保障戰略，目的是提升反擊能力與嚇阻力，亦有助於強化東亞整體嚇阻力。

對於俄烏戰爭雙方大量投入無人機，改變現代戰爭的形態，而台灣則引進美製M1A2T戰車並接續成軍。岩田說明，戰爭最終仍需由步兵控制地面，戰車必須支援步兵，儘管無人機在現代戰場表現突出，但「要奪回並守住陣地，戰車仍不可或缺」。

岩田強調，「沒有任何一種武器是可以決定勝負的」，台灣應根據自身國土與地形條件，建立整體且適切的武器系統。

國防預算 台海 中央社

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