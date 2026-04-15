現退役軍人涉洩密案 顧立雄痛心、加強保防教育

針對有現役、退役軍人涉洩密遭起訴或判刑，引發討論。國防部長顧立雄今天受訪表示，對於少數官兵違背忠誠義務，他感到痛心，國防部會持續加強保防、反情報教育及保密查核，也會持續鼓勵官兵檢舉異常狀況。

陳姓男子涉提供帳戶給境外集團行賄，再由集團吸收缺錢現退役軍人，要求拍攝投共片和交付機密，橋頭地檢署依違反國安法等罪起訴10人建請重判。另外，楊千慧等6名現退役軍人涉遭中國吸收而刺探收集交付軍事機密案，台灣高等法院15日判6人有罪。

立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。受邀列席的顧立雄會前接受媒體聯訪，針對上述議題做相關說明。

顧立雄說明，他對少數官兵違背忠誠義務感到痛心，滲透情況雖嚴重，但也看到近乎9成案件是由官兵檢舉或自查發現，也主動移送。

顧立雄表示，應持續加強對官兵的反情報教育，官兵的保防意識正逐步提升，國防部也頒布相關實施規定，對於不同的機密等級來加強安全查核，相關外流的資料也會做好損害管控措施。

顧立雄提到，國防部會持續加強保防教育、反情報教育，持續加強保密查核，也會持續鼓勵官兵，如果碰到任何異常狀況，都能夠勇於檢舉。