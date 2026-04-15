幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

國軍近年接連爆發共諜案，引發社會關注。國民黨立委馬文君點名多起案例並揭露收買金額，質疑國軍防諜機制失靈，直指問題已非單一事件，而是長期累積的制度漏洞。

馬文君指出，近期共諜案牽涉單位橫跨空軍作戰指揮部、屏東空軍聯隊、海巡署及海軍陸戰隊無人機營等重要戰力單位，卻仍有官士兵遭金錢利誘洩密。她表示，相關案件多透過退役軍人人脈，藉由學長學弟關係接觸，再以金錢或代償債務方式吸收人員，手法高度一致。

她並列舉近年案件及涉案金額：包括中國情工組織吸收退役及現役軍人，替其代償約30多萬元債務；馬防部孫姓中士以6萬元報酬提供機密資料；前空軍攔管官則以22萬多元代價，外洩空軍演訓及飛彈相關資料；澎防部蔡姓上士因財務缺口，涉案不法獲利約104萬元；另有退役上校遭吸收，在台組織網絡發展下線刺探軍情。

馬文君表示，從數萬元到上百萬元不等的金額，就能取得軍事機密，顯示國軍內部管理與保防機制出現重大漏洞。她質疑，多數案件並非軍方主動查獲，而是仰賴外部情資曝光，反映內控機制未能及早預警。

她批評國防部對於共諜案多以「個案處理」、「加強教育」及「人員汰除」回應，未從制度面檢討，導致案件一再發生，且層級與影響持續擴大。

馬文君並指出基層官兵可能因數萬元報酬鋌而走險，反映待遇與制度問題，質疑政府在編列龐大預算之際，卻未優先改善軍人薪資與福利。她點名賴清德政府，認為口頭支持國軍與實際作為存在落差。

馬文君強調，共諜案頻傳不僅衝擊軍紀，更牽動國家安全，呼籲政府正視制度性漏洞，全面檢討防諜與人員管理機制，避免類似事件持續發生。