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因應後川普時期...民間版兵推登場 探討兩岸情勢與國際變化

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，策畫人海軍退役上將陳永康（右起）、美國在台協會前處長司徒文、能源安全專業組主推官梁啟源、外交部前部長林永樂、國民黨副主席夏立言出席會議。記者潘俊宏／攝影
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，策畫人海軍退役上將陳永康（右起）、美國在台協會前處長司徒文、能源安全專業組主推官梁啟源、外交部前部長林永樂、國民黨副主席夏立言出席會議。記者潘俊宏／攝影

有別於正在進行的國軍漢光42號演習兵推演練，由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」正好今天起一連2天舉辦研討會，以2030年為設定背景，探討在「後川普時期全球重組」情境，台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。

此次的推論其中一個主軸，主要模擬中國大陸在美中持續競爭、能源供應鏈震盪與區域安全緊張升高等情境下，持續對台升高施壓，討論台灣如何應對及測試政策的韌性，推論第二個主軸，是如何全球經濟結構重組所帶來的長期挑戰。總共設置11個推演組，針對不同政策領域進行結構化分析與模擬評估。

包括策畫人海軍退役上將陳永康、美國在台協會前處長司徒文、外交部前部長林永樂、前陸委會副主委黃介正、中央大學管理講座教授梁啟源、國民黨副主席夏立言等出席會議。

政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，策畫人立委、海軍退役上將陳永康出席會議說明當前兵推情勢。記者潘俊宏／攝影
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，策畫人立委、海軍退役上將陳永康出席會議說明當前兵推情勢。記者潘俊宏／攝影

政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，美國在台協會前處長司徒文擔任美國推演組主推官。記者潘俊宏／攝影
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行研討會，美國在台協會前處長司徒文擔任美國推演組主推官。記者潘俊宏／攝影

美國在台協會 國軍 中國大陸

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