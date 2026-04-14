聽新聞
0:00 / 0:00
國軍漢光兵推視同作戰 聯三次長代表接受統帥慰勞
賴清德總統今天前往「聯合作戰指揮中心」視導國軍漢光42號電腦兵推，國防部作戰及計劃參謀次長連志威中將，代表國防部接受三軍統帥頒發慰勞金。
「聯合作戰指揮中心」指的是大直衡山指揮所，在兵推中是「防衛軍」的位置。據總統府發布視導畫面，賴總統頒發慰勞金的位置，在衡指所2樓位於山洞內的簡報室，主推的參謀總長梅家樹在另一有戰情資料的洞庫指揮反擊。
視導畫面中除連志威外，可辨識的高司將領，還包括國防部情報次長室次長謝日升中將、政戰局長史順文中將等人，另有著西服1男1女兩位文職人員，會議室後懸著「運籌帷幄、決勝千里」八個金色大字。
漢光電腦兵推是原是計劃參謀次長室（聯五）業務，現已合併到聯三，因此由連志威代表接受慰勉，統帥進入指揮中心視導，參謀總長專注指揮部隊，也未曾離開主戰指揮崗位，顯示兵推視同作戰。而兵推中的「攻擊軍」由國防大學校長唐華上將率領，位置在國防部聯演中心武藝館。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。