不對稱軍購武器發揮效能 藍委籲：須建立不對稱戰略思維

立法院長韓國瑜明天將召集朝野黨團協商，討論115年度中央政府總預算案及軍購特別條例草案。國民黨立委陳永康今天表示，當前兩岸戰力不對稱，呼籲政府建立「不對稱的戰略思維」，整合運用不對稱戰術，購買的不對稱武器才能發揮。

陳永康今天在總質詢時指出，當前兩岸的實力跟戰力不對稱，如果純粹只用武器裝備談不對稱戰力，將很難改變戰力的不對等，呼籲政府要建立「不對稱的戰略思維」。

他指出，當國家有「不對稱的戰略思維」，在整個作戰構想下，整合運用不對稱的戰術，所購買的不對稱武器才能發揮。如果單獨用武器的品項、數量、質量及操作人員，是無法抵銷兩岸戰力的不對稱。

陳永康建議，政府應該出版我方的官方版「國家安全戰略」，他舉例美國在去年11月公布國家安全戰略，並且隨之提出「國防戰略」；繼而公布軍事戰略、情報戰略和印太戰略。

他指出，根據美方在2019年版建議我方應建立的嚇阻性國防戰略與能力。其中美方所稱的嚇阻力，代表不被對方威懾、社會韌性以及保持與對岸溝通的自主權力。

陳永康指出，當國家有「不對稱的戰略思維」，在整個作戰構想下，整合運用不對稱的戰術，所購買的不對稱武器才能發揮。如果單獨用武器的品項、數量、質量及操作人員，是無法抵銷兩岸戰力的不對稱。

他並建議，國防部應將「四年期國防總檢討」（QDR），改成與美方一樣的「國防戰略」。此外，台灣的國防採購應整合國內的作業流程及美國的作業流程，並持續滾動修正，將來政府在溝通時，就可以明確說明目前卡在哪個位置，以及如何進一步溝通。這對未來做決策，或是在立法院討論時，會比較方便。

閣揆卓榮泰回應表示，台灣跟美方在日益密切的各種關係建立起互信。這次對美軍購，國會的程序還在進行，非常感謝韓國瑜即將召開朝野協商，讓軍購可以向前走一步。