遭控韓籍潛艦工程師「用完就丟」 顧立雄：後續艦潛在商源已掌握

韓國媒體昨報導台灣「潛艦國造」爭議，其中潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘，只要發現工程師不具利用價值就解約。國防部長顧立雄今僅說，潛艦已進入正常軌道，而後續艦的潛在商源都已有所掌握，具體狀況基於機密不便透露，就期待原型艦能盡快通過交艦。

立法院會今午繼續行政院長卓榮泰施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，潛艦現在都已經進入正常的軌道，首號艦等海測通過後，才能夠動支後續預算。且後續艦的潛在商源都已經有所掌握，但具體狀況基於機密也不便透露，就期待這個原型艦盡快通過、交艦。

另內政部指出，政府近期將進行跨部會演習，確保應對中國海上封鎖風險下，台灣仍能護送運載天然氣與石油的船隻。顧立雄表示，隔離或封鎖情境的想定，都是在歷來演習設定的範圍內，也會跟各部會進行協調，應該要協調的事項、演習的細節，現在沒有辦法說明。至於派艦到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這件事，顧說，國軍還是以防衛台彭金馬作為首要任務。

媒體追問是否認為習鄭會與擋軍購有關？顧立雄回應，由於國防特別預算條例明天要進行協商，還是希望能夠不分朝野、理性討論，並支持行政院的版本。