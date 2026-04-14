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聚焦2030年「後川普全球重組」政經兩岸情勢 民間兵推15日登場

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，將以2030年為想定背景，情境設定在「後川普時期全球重組」，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。記者邱德祥／攝影
由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，將以2030年為想定背景，情境設定在「後川普時期全球重組」，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。記者邱德祥／攝影

國軍漢光42號演習兵推正在進行14天13夜的對抗演練，民間主辦的模擬兵推也將在明天登場。這次推演以2030年為背景的「後川普時期全球重組」情境，模擬中國大陸在美中持續競爭、能源供應鏈震盪與區域安全緊張升高等情境下，持續對台升高施壓，測試台灣的應對能力與政策韌性。

由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，明天起將在政大公企中心連續2天舉行。這次推演以2030年為想定背景，情境設定在「後川普時期全球重組」，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。

主辦單位表示，這次想定假設美中持續處於全面性戰略競爭，並伴隨中東衝突、能源供應鏈震盪與區域安全緊張升高等多重變數。在此架構下，推演中國大陸對台灣採取結合政治、軍事與經濟手段的「灰色地帶脅迫」，並可能逐步升高至封鎖導向行動，測試台灣的應對能力與政策韌性。

主辦單位指出，這次推演的兩大主軸，第一是中國大陸對台政治與軍事壓力的持續升高，第二是全球經濟結構重組所帶來的長期挑戰。設置11個推演組，針對不同政策領域進行結構化分析與模擬評估。

推演內容橫跨7大關鍵領域，從灰色地帶軍事威懾與法律應對出發，延伸至全民防衛、能源安全、經濟體系穩定，以及產業與半導體供應鏈風險等核心議題。並且突破以軍事衝突為主軸的傳統模式，轉而採取「政治、經濟、軍事、社會」整合架構，檢視在複雜環境下政策選擇的限制條件與連鎖效應，最終目標在提出具可行性與戰略一致性的政策建議。

中東 全球經濟 國軍

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