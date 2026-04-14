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視導漢光兵推 賴總統：盼立法院不分黨派盡速通過國防特別預算

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國軍漢光42號電腦兵推11日啟動，賴清德總統今天到聯合作戰指揮中心了解漢光42號兵推情況。圖／取自賴清德臉書
國軍漢光42號電腦兵推11日啟動，賴清德總統今天到聯合作戰指揮中心了解漢光42號兵推情況。圖／取自賴清德臉書

國軍漢光42號電腦兵推11日登場，賴清德總統今天到聯合作戰指揮中心了解漢光42號兵推情況。賴總統在臉書表示，身為三軍統帥，他率領的政府，有義務、更有責任，來推動國防特別預算、支持國軍；希望立法院不分黨派，一起支持政府完整的規畫，讓國防特別預算不打折，也要能夠盡速通過。

賴總統表示，漢光42號兵推將會進行14天、13夜的高強度兵棋對抗演練。他在今天來到聯合作戰指揮中心，除了了解漢光42號電腦兵推的情況，也要當面感謝官士兵同仁，將保衛國家的責任扛在肩上，全天候守護主權、守護和平。

賴總統說，期勉各級指揮官，發揮毫無保留的真本事，用演習視同作戰的態度，去找出缺失、發現問題，才能持續強化戰力。透過模擬最極端的戰場環境、推演最複雜的威脅樣態，才能夠具備最強大的應變能力。

賴總統表示，本次的漢光兵推，更結合了全社會防衛韌性的概念，我們不僅僅要提升軍民協作的程度，更要確保國軍落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，建構不對稱戰力、提升嚇阻力量。

「維持和平，是國人共同的期待，但我們要的和平，不是靠一紙協議，而是要靠我們自己的實力。」賴總統說，唯有提升自我防衛實力，才能夠得到真正的和平。

賴總統表示，身為三軍統帥，我率領的政府，有義務、更有責任，來推動國防特別預算、支持國軍；他也希望，立法院不分黨派，一起支持政府完整的規畫，讓國防特別預算不打折，也要能夠盡速通過。

賴總統說，他深信這個獲得超過七成民意支持的特別預算，不僅可以建構「台灣之盾」，更可以有效支持我們的國軍弟兄姊妹、守護國人的生命財產安全。

立法院 國軍 賴清德

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