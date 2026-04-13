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3名總統特勤涉簽名球竊案 國安局：皆2大過汰除送辦

中央社／ 台北13日電

總統維安人員涉竊簽名棒球一案擴大，國家安全局長蔡明彥今天表示，除涉案江姓特勤已移送法辦，經調查另有2名人員涉及共犯且知情未報，目前共3人皆已記2大過、列入優先汰除名單並移送法辦。

立法院外交及國防委員會邀請蔡明彥、國防部副部長徐斯儉，內政部、海洋委員會專案報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並備質詢。

賴清德總統2月底赴台北大巨蛋觀看台日棒球國際交流賽，一名江姓維安勤務人員在賽前場地安檢期間，涉嫌竊走行銷公司休息室內簽名球。國安局3月6日指出，已第一時間解除任務，涉及違法部分移送檢方偵辦，並擴大調查是否有其他人員涉案。

國民黨立委徐巧芯今天在質詢時關切此案後續。蔡明彥指出，江姓特勤人員在第一時間已移送法辦，江員是由國防部憲指部支援國安局特勤中心，負責總統行程前的現勘，除第一時間解除支援職務，憲指部也立刻召開人評會記2大過、列優先汰除名單。

蔡明彥進一步提到，國安局擴大調查後，發現還有2名特勤中心所屬人員可能知情未報，啟動法律程序後認為涉及共犯，一樣將2人記2大過、列優先汰除名單並移送法辦。

國安局 蔡明彥 賴清德 國防部 徐斯儉

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