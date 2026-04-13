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王定宇建議海軍赴波灣掃雷 國防部讚有創意：先前沒想過

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
目前海軍的掃獵雷兵力，包括圖中的永豐級4艘，以及永靖級2艘，數量是歷年新低。圖／聯合報系資料照
目前海軍的掃獵雷兵力，包括圖中的永豐級4艘，以及永靖級2艘，數量是歷年新低。圖／聯合報系資料照

民進黨立委王定宇今天在立院外交國防委員會質詢指出，美國總統川普對於各盟國不願幫忙出兵波斯灣頗有抱怨。我方此時是否適合表達出，支援美國在當地水域進行掃獵雷的意願？國安局長蔡明彥說，這是假設性問題；國防部副部長徐斯儉則說，「很有創意，先前沒有想過，帶回去評估」。

王定宇說，我方的掃獵雷艦艇都是小型，可能另外要用大船載去，但重點是：我方是否適合「表達」願意支援美國獵雷掃雷的「姿態」？蔡明彥說，目前這不是一個議題，我方必須審慎當面的敵情。

徐斯儉則說，王定宇提出的建議很有創意，國防部沒想過。但必須必須考量後勤補給與保障，另外就如國安局所說，台海周邊戰備負荷也很重，國防部會將立委的建議帶回去評估。

王定宇也問海軍參謀長朱惠民，目前我方的掃雷能力是否足夠？朱惠民回答「持續在做」，王定宇立刻補上一句：「就是不夠嘛！」他又問，目前我方的布雷能力如何？智慧水雷的開發狀況？朱惠民都說努力中。

王定宇此時說，據自己所知，已有某美商提出智慧水雷的型號，是否有在做？朱惠民回答，正在討論中。

美國 台海 川普 國防部 王定宇

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