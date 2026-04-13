聖國使舘揮舞國旗歡送海軍敦睦艦隊 支隊下一站聖露西亞

2026海軍敦睦遠航訓練支隊完成邦交國聖克里斯多福及尼維斯訪問，我國駐當地大使館今（12）日在臉書粉專貼文呈現使館歡送艦隊的畫面，使館人員僑胞在碼頭揮舞中華民國國旗，場面感人。貼文並披露艦隊將啟航前往友邦聖露西亞。

使舘今以「熱情送別敦睦艦隊再啟航前往友邦聖露西亞」為題貼文表示，在桑德港碼頭，大使館同仁、技術團隊及僑胞齊聚一堂，熱情歡送我國海軍敦睦遠航訓練支隊。現場所有人揮旗道別，充滿不捨與祝福。

貼文指出，歡送隊伍齊聲大喊「我愛敦睦艦隊」、「謝謝敦睦艦隊，一路順風，下次再來！」將最真摯的心意送給遠航官兵。這不只是一次告別，更是一段友誼延續的開始 。

貼文中的英文段落，書寫「Warm Farewell to the ROC (Taiwan) Navy Midshipmen Cruising and Training Squadron (MCTS)」。向中華民國（台灣）海軍敦睦遠航訓練支隊（MCTS）致上熱情的歡送。

2026海軍敦睦遠航訓練支隊完成邦交國聖克里斯多福及尼維斯訪問行程，我國駐當地大使館今天在臉書粉專貼文呈現使館歡送艦隊畫面。圖/取自駐克里斯多福及尼維斯使館臉書粉專