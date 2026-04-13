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蕭美琴：花錢買武器 是投資台灣未來

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

國防特別條例草案仍在立法院審議中，副總統蕭美琴昨在臉書表示，和平從不會從天上掉下來，更不能依賴他人的善意施捨，真正的和平，必須建立在擁有守護自己的實力之上；國防不是只是單純的「花錢買武器」，更是一項「投資台灣未來」的重大戰略。

她呼籲朝野政黨，讓行政院版的國防特別條例草案與預算能順利推進。

蕭美琴表示，這幾天看到ＡＩＴ美國在台協會）處長接受媒體採訪。訪談中，他真切地表達美國對台灣國防自主與產業發展的堅定支持，「當我們堅實的國際夥伴都如此支持台灣的安全與未來時，身為這塊土地的主人，我們更沒有置身事外的理由」。

蕭美琴說，回顧人類的歷史，從來沒有任何一個國家，能夠靠著放棄國防、妥協退讓，來換取真正的和平；許多人會問，這是不是只是單純的「花錢買武器」？其實，它更是一項「投資台灣未來」的重大戰略。

蕭美琴表示，正如谷立言在訪談中所觀察到的，台灣社會對於自主國防的信心有顯著的提升，透過這筆預算，台美長期的安全合作即將迎來關鍵的轉型，「我們跟美國的防衛裝備合作模式，已從過去的買售關係，轉型為合作開發與在地生產的夥伴關係」。

她期盼朝野政黨能夠在國安議題上凝聚共識，讓行政院版的國防特別條例與預算能順利推進，「面對國家安全，我們是一家人，我們都在同一條船上，沒有分化與內耗的本錢」。

美國 立法院 ＡＩＴ 蕭美琴

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