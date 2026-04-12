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漢光42兵推 納國安單位戰略情報實施推演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部博愛營區聯演中心武藝館。聯合報系資料照片
國防部博愛營區聯演中心武藝館。聯合報系資料照片

國軍漢光42號演習兵推昨（11）日實施，媒體報導，今年首次將情報單位納入兵推編組。據了解，所謂情報單位，是指國防部情報次長室以外、提供國安戰略情報的機構，兵推納國安戰略情報實施推演。

2026年「漢光42號」電腦輔助指揮所演習（兵推）於4月11日至24日舉行，為期14天13夜。

早期漢光演習兵推時，國家政軍指揮中心的圓山指揮所也必須同時開設，由國安局、調查局、軍事情報局提供國安戰略情報，提供三軍統帥戰略分析，國防部長位置也在圓指所，參謀總長則在衡山指揮所。但圓指所已多年未演練開設國家政軍指揮中心。

漢光演習兵推情報運作屬於戰術情報，而兵推的情報、反情報想定設計、審查，在聯五訓練次長的想定小組納編國安局，但只提供演習中的想定情報，長期未納入圓指所應匯入的國安戰略情報。

媒體報導情報單位納入兵推編組。軍方回應方案涉國防機密關係，不便透露。

調查局 國軍 漢光演習

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