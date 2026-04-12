快訊

不滿伊朗未就核問題讓步 川普：美國海軍即刻開始封鎖荷莫茲海峽

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

破局或仍有希望？美國代表團離開巴基斯坦 BBC：繼續間接談判

聽新聞
0:00 / 0:00

驗證海空反封鎖護航戰力 空軍天龍演習精銳戰力盡出

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，整合三型主力戰機、防空部隊及各軍種兵力，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。圖／軍聞社
空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，整合三型主力戰機、防空部隊及各軍種兵力，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。圖／軍聞社

空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。

軍聞社今（12）日報導，此次天龍演習模擬共軍對台實施海空封鎖，國防部依綜合情資研判啟動「平、戰」轉換機制，由聯合空中作戰指揮中心（JAOC）依海軍艦隊指揮部空中支援申請，整合空軍、海軍及相關兵力執行海空協同打擊暨聯合反封鎖護航作戰，確保重要物資能安全運送至指定港口。

過程中，除演練跑滑道搶修及洞坍搶救等任務，並由劍翔無人機率先起飛執行反制任務，接續P-3C反潛機、E-2K預警機及IDF戰機升空執行情監偵與爭取局部空優等任務。隨後F-16V戰機升空，配合無人機壓制敵方雷達系統，並結合愛國者、天弓及復仇者、35快砲等防空兵力形成綿密防空火網，遂行海空協同打擊、反封鎖護航任務。

空軍司令部表示，此次「天龍演習」整合陸、海、空及資通電軍兵力參演，透過聯合作戰場景演練串聯海空域擊殺鏈，驗證海空協同打擊與戰場指揮管制能力，並精進兵力整合運用及部隊臨戰應變效能。

戰機 國防部 空軍 海軍

延伸閱讀

比電影更震撼！六萬美軍進駐恆春 1960 年中美聯合軍演「藍星演習」

借鏡美軍 漢光42號導入反向簡報、計畫預演精神

漢光42號兵推 情報單位首度納入演練編組

配合漢光兵推 季連成：著重演練橫向聯絡支援軍方

相關新聞

驗證海空反封鎖護航戰力 空軍天龍演習精銳戰力盡出

空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。

本島海防屢遭陸籍艇突破挨批 國安局：海巡人力吃緊…部署存在執行侷限

台灣本島海岸線屢遭陸籍小艇滲透，狀況始終未獲改善。立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局長蔡明彥、海巡署長張忠龍列席專案報告並備質詢。根據送到委員會的書面報告，內容直指，海巡第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，國軍必須協助即時掌握狀況。

軍歌比賽將成歷史 醫砲轟民進黨：賴清德不願唱國歌就乾脆廢了

國防部以避免花太多時間為由，通令取消軍歌比賽，國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史。時事評論者、醫師沈政男認為，軍歌是軍隊心理建設最基本的一環，連首軍歌都唱不出來，要怎麼打仗？砲轟民進黨政府取消軍歌，就像賴清德不願唱國歌一樣，但又不得不唱，唱得相當痛苦，於是乾脆廢了軍歌比賽吧。

蕭副總統：國防不只花錢買武器 更是投資台灣未來

副總統蕭美琴今天說，和平從不會從天上掉下來，更不能依賴他人的善意施捨；真正的和平，必須建立在擁有守護自己的實力之上。國防...

借鏡美軍 漢光42號導入反向簡報、計畫預演精神

國軍漢光42號演習昨天展開兵推，知情人士表示，今年除深化歷年漢光重點，也借鏡美軍「反向簡報」與「計畫預演」精神，透過下級...

國軍用步兵將領管裝甲部隊是仿美軍？ 地盤觀念恐難改

國防部成立聯兵營後，營長就是步兵、裝甲通用。聯兵旅今年年初才更銜，步兵將領接下542旅長，裝步間的地盤觀念，引發戰車專業的基層裝甲兵官兵批評，認為地盤被踩，質疑步兵將領對戰車部隊的理解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。