快訊

劉玉玲驚爆昔遭誤診乳癌！醫師「未檢查就切除」白挨一刀

PLG／林志傑拿8分再現野獸怒吼 勇士逆轉勝引退賽收完美句點

獨／TVBS出售謠言甚囂塵上 傳中信金大股東辜仲諒拿下優先議約權

聽新聞
0:00 / 0:00

觀摩台灣民防聯訓 美退將籲公民多投入緊急應變服務

中央社／ 記者吳書緯南投12日電

福和會11至13日於南投舉辦民防聯訓，美、日、菲、韓等國退役將領今天到場觀摩，美國退役海軍少將蒙哥馬利對台灣民眾熱情投入訓練感到印象深刻，並建議19至60歲公民，應多投入醫療、民防、緊急應變、後備役等公共服務。

福和會今天邀請美國退役陸軍上將佛林（CharlesFlynn）、蒙哥馬利（Mark Montgomery）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，前日本退役上將武居智久、岩田清文，菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B.Guinid）中將以及前韓國陸軍上將任浩永等國退將，赴南投中寮觀摩2026民防聯訓，並與國內外專家學者、台灣民防團體進行交流。

民防聯訓召集人、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙向各國退役將領簡介，演訓想定為中國人民解放軍攻台前36日到解放軍登陸當天，攻擊類型涵蓋封鎖、空襲、第五縱隊、侵擾等，參與民防聯訓的各民防團配合國軍戰傷救護、協助平民疏散後撤、開設緊急醫療站與災民收容所，以及進行社區安全巡邏等任務，同時也有自訓後備軍人扮演國軍、解放軍及五縱，模擬交戰情況。

各國退役將領在聯訓現場交流各國實務經驗，關切參訓民眾演訓細節，佛林等退將不時拿起手機拍攝演訓內容紀錄細節，韓國與台灣一樣實行義務兵役制度，任浩永也向其他國家退役將領分享，韓國役男退伍歸鄉後，需要參與的後備訓練和民防任務。

長期關注台灣情勢的蒙哥馬利告訴中央社記者，他對於台灣民眾熱情投入民防訓練感到印象深刻，因為想定的任務如此艱難，但看到民眾全心投入這項重要的使命，令人感到佩服。

針對台灣該如何進一步軍民整合促進全社會防衛，蒙哥馬利表示，台灣必須努力完善後備軍力，打造更有效能的後備部隊，而台灣民防力量在應對地震、颱風等災害已經表現出色，因此如何將民防與後備等力量整合、至關重要，但這須耗費許多努力。

蒙哥馬利說，基於台灣目前局勢和所面臨威脅，台灣應該從19歲至60歲的公民，每個人至少都應以兼職身分，投入醫療、民防、緊急應變、後備役等公共服務。

亦有外國退將私下表示，以台灣目前情況，軍民整合非常重要，民眾若有機會也要學會軍事技能，萬一發生戰事時能夠用得上。

基尼德受訪時說，此次民防聯訓的方向正確，想定也接近實戰，且台灣的民防歸屬內政部是正確決定，因為戰時才不會干擾到國防部的運作，而民防部門負責戰時疏散與撤離傷患；他也建議可以開發專門的App，詳細記錄傷患情況和標記，讓醫師接收到傷患時，不用再重新檢傷一次。

國防部 韓國 日本

延伸閱讀

借鏡美軍 漢光42號導入反向簡報、計畫預演精神

前美軍上將：台灣軍隊演練次數不夠 每天練才能進步

林佳龍：以單一戰區理解第一島鏈 民主之盾嚇阻侵略者

配合漢光兵推 季連成：著重演練橫向聯絡支援軍方

相關新聞

本島海防屢遭陸籍艇突破挨批 國安局：海巡人力吃緊…部署存在執行侷限

台灣本島海岸線屢遭陸籍小艇滲透，狀況始終未獲改善。立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局長蔡明彥、海巡署長張忠龍列席專案報告並備質詢。根據送到委員會的書面報告，內容直指，海巡第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，國軍必須協助即時掌握狀況。

軍歌比賽將成歷史 醫砲轟民進黨：賴清德不願唱國歌就乾脆廢了

國防部以避免花太多時間為由，通令取消軍歌比賽，國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史。時事評論者、醫師沈政男認為，軍歌是軍隊心理建設最基本的一環，連首軍歌都唱不出來，要怎麼打仗？砲轟民進黨政府取消軍歌，就像賴清德不願唱國歌一樣，但又不得不唱，唱得相當痛苦，於是乾脆廢了軍歌比賽吧。

蕭副總統：國防不只花錢買武器 更是投資台灣未來

副總統蕭美琴今天說，和平從不會從天上掉下來，更不能依賴他人的善意施捨；真正的和平，必須建立在擁有守護自己的實力之上。國防...

借鏡美軍 漢光42號導入反向簡報、計畫預演精神

國軍漢光42號演習昨天展開兵推，知情人士表示，今年除深化歷年漢光重點，也借鏡美軍「反向簡報」與「計畫預演」精神，透過下級...

國軍用步兵將領管裝甲部隊是仿美軍？ 地盤觀念恐難改

國防部成立聯兵營後，營長就是步兵、裝甲通用。聯兵旅今年年初才更銜，步兵將領接下542旅長，裝步間的地盤觀念，引發戰車專業的基層裝甲兵官兵批評，認為地盤被踩，質疑步兵將領對戰車部隊的理解。

外星人入侵？屏東沿海赫見詭異掃把光劃過天際 疑是火箭光跡

今天晚上有許多民眾在屏東沿海，看到一道不明強光帶著長長像是掃把的尾巴，緩緩劃過天際，直呼「這是什麼？難道是外星人？」經相關軍事迷比對發射資訊，疑似是大陸「捷龍3號」運載火箭發射後留下的光跡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。