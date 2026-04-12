觀摩台灣民防聯訓 美退將籲公民多投入緊急應變服務

福和會11至13日於南投舉辦民防聯訓，美、日、菲、韓等國退役將領今天到場觀摩，美國退役海軍少將蒙哥馬利對台灣民眾熱情投入訓練感到印象深刻，並建議19至60歲公民，應多投入醫療、民防、緊急應變、後備役等公共服務。

福和會今天邀請美國退役陸軍上將佛林（CharlesFlynn）、蒙哥馬利（Mark Montgomery）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，前日本退役上將武居智久、岩田清文，菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B.Guinid）中將以及前韓國陸軍上將任浩永等國退將，赴南投中寮觀摩2026民防聯訓，並與國內外專家學者、台灣民防團體進行交流。

民防聯訓召集人、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙向各國退役將領簡介，演訓想定為中國人民解放軍攻台前36日到解放軍登陸當天，攻擊類型涵蓋封鎖、空襲、第五縱隊、侵擾等，參與民防聯訓的各民防團配合國軍戰傷救護、協助平民疏散後撤、開設緊急醫療站與災民收容所，以及進行社區安全巡邏等任務，同時也有自訓後備軍人扮演國軍、解放軍及五縱，模擬交戰情況。

各國退役將領在聯訓現場交流各國實務經驗，關切參訓民眾演訓細節，佛林等退將不時拿起手機拍攝演訓內容紀錄細節，韓國與台灣一樣實行義務兵役制度，任浩永也向其他國家退役將領分享，韓國役男退伍歸鄉後，需要參與的後備訓練和民防任務。

長期關注台灣情勢的蒙哥馬利告訴中央社記者，他對於台灣民眾熱情投入民防訓練感到印象深刻，因為想定的任務如此艱難，但看到民眾全心投入這項重要的使命，令人感到佩服。

針對台灣該如何進一步軍民整合促進全社會防衛，蒙哥馬利表示，台灣必須努力完善後備軍力，打造更有效能的後備部隊，而台灣民防力量在應對地震、颱風等災害已經表現出色，因此如何將民防與後備等力量整合、至關重要，但這須耗費許多努力。

蒙哥馬利說，基於台灣目前局勢和所面臨威脅，台灣應該從19歲至60歲的公民，每個人至少都應以兼職身分，投入醫療、民防、緊急應變、後備役等公共服務。

亦有外國退將私下表示，以台灣目前情況，軍民整合非常重要，民眾若有機會也要學會軍事技能，萬一發生戰事時能夠用得上。

基尼德受訪時說，此次民防聯訓的方向正確，想定也接近實戰，且台灣的民防歸屬內政部是正確決定，因為戰時才不會干擾到國防部的運作，而民防部門負責戰時疏散與撤離傷患；他也建議可以開發專門的App，詳細記錄傷患情況和標記，讓醫師接收到傷患時，不用再重新檢傷一次。