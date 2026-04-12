本島海防屢遭陸籍艇突破挨批 國安局：海巡人力吃緊…部署存在執行侷限

台灣本島海岸線屢遭陸籍小艇滲透，狀況始終未獲改善。立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局長蔡明彥、海巡署長張忠龍列席專案報告並備質詢。根據送到委員會的書面報告，內容直指，海巡第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，國軍必須協助即時掌握狀況。

國安局明天將對朝野立委提出「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」專題報告。國安局長蔡明彥率海巡署長張忠龍列席備詢。

由於海巡業務原由內政委員會列管，重點在執法，國防及外交委員會今藉由邀請情治龍頭國安局列席，將海巡署找到委員會以國安角度關切勤務執行及運作方式。而海委會主委管碧玲日前運用海上共艦圍台情資對國民黨主席鄭麗文赴陸訪問進行批評，張忠龍身兼海委會副主委，研判也會被關切此節。

國安局專報內容形容「海岸防衛現存窒礙」，指台灣本、外島海岸線綿長，多河口、灘灣等地形，監控不易，容易形成查察盲區，有待持續建置科技化、系統化的監偵設備。

國安局同時表示，入侵本島的橡皮艇材質特殊，致雷達電磁波反射訊號微弱，不易偵獲，加以人員目視距離有限，須強化海上及岸際目標偵控措施。

國安局表示，第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，有賴相關單位包含海巡、警察、國軍，建立高效聯防通報機制，即時掌握狀況應處。

海巡署在前署長李仲威主導下，在2018年首度建立紅外線熱影像系統試辦計畫，在金門3處、本島7處建置FLIR軍規紅外線熱像儀。金門因海岸線較短，海岸線防務堪稱滴水不漏，甚至連對岸海漂豬屍體都能清楚發現辨識。但本島海岸線長，環境比其他國家嚴苛，軍規紅外線熱影像數量少，部署密度低，因此一再發生陸籍小艇在本島入侵上岸或近岸事件。

海巡署計劃運用軍購特別預算，建案採購軍規監偵範圍15至3公里不同級別的紅外線熱影像系統99套，汰換新裝備，部署將涵蓋原10處熱像儀部署。同時也將採購耐風系數較強的監偵無人機，首批採購的 Penguin C Mk2.5 VTOL 垂直起降固定翼無人機今年6月交機。

據了解，2024年7月發生大陸小艇突破淡水河口以來，海巡署已將淡水河口周邊近岸雷達操控權，分享給陸軍關渡指揮部的河防指管中心，協助辨識海上目標。