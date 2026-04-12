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軍歌比賽將成歷史 醫砲轟民進黨：賴清德不願唱國歌就乾脆廢了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、軍事院校到各軍種，乃至於軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣。圖／國防大學臉書粉專
軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、軍事院校到各軍種，乃至於軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣。圖／國防大學臉書粉專

國防部以避免花太多時間為由，通令取消軍歌比賽，國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史。時事評論者、醫師沈政男認為，軍歌是軍隊心理建設最基本的一環，連首軍歌都唱不出來，要怎麼打仗？砲轟民進黨政府取消軍歌，就像賴清德不願唱國歌一樣，但又不得不唱，唱得相當痛苦，於是乾脆廢了軍歌比賽吧。

沈政男指出，國防建設分為有形與無形，有形例如武器、裝備、人員，無形包括組織、文化、心理建設，而軍隊的心理建設最基本的一環就是軍歌演唱，國防部卻以浪費時間為由，停辦軍人軍歌比賽。

民進黨整天誇口綠色執政如何又如何，什麼國艦國造，有的沒有的，真的不要講那麼遠啦，請問綠營執政時期，創作了哪一首軍歌？哪一首能讓軍人演唱時鼓舞士氣，勇敢面對磨難與挑戰？「連一首都沒有！」

他痛批，民進黨連首軍歌都寫不出來，因他們根本沒有任何建軍理念與策略，只能延續國民黨留下的軍隊體制與運作方式，卻又三不五時扯國軍後腿。建軍若是一種建設，百分百是國民黨成績，綠營卻整天咒罵他們，就只會說兩岸互不隸屬！

而三軍軍歌裡的「陸軍軍歌」與「空軍軍歌」不只是軍歌，更是藝術傑作，優美又神聖，一唱就興起保家衛國的使命感。大家當兵時都會唱軍歌，至今仍是軍旅生涯最美好的回憶，比如韓國瑜唱過的「夜襲」。太多了，每一首都是朗朗上口。

他進一步表示，台灣軍隊在民進黨執政後，因國家定位錯亂，早已升起不知為何而戰的自我質疑，許多人當兵都在混日子，不然就是擔心阿共打過來，說要延長兵役，要買很多武器，問題是沒有精神建設，連首軍歌都唱不出來，要怎麼打仗？

沈政男砲轟，民進黨政府取消軍歌比賽，口頭上說不必浪費時間，其實是為了那些仇視國民黨的糊塗年輕人著想。那些人當兵以後，不願唱軍歌，就像賴清德不願唱國歌一樣，但又不得不唱，唱得相當痛苦，於是乾脆廢了軍歌比賽吧。

軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、軍事院校到各軍種，乃至於軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣。圖／政戰學院臉書粉專
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軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、軍事院校到各軍種，乃至於軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣。圖／政戰學院臉書粉專

國民黨 民進黨 國防部 沈政男 國軍

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