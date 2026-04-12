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空軍天龍演習驗證反封鎖 劍翔無人機首波出擊

中央社／ 台北12日電

空軍年度重大操演「天龍演習」上週落幕，軍聞社今天報導，此次演習以共軍封鎖台灣為想定，整合三型主力戰機與防空部隊，並由劍翔無人機率先反制，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力，強化聯合作戰效能。

國軍漢光42號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）11日至24日舉行一連14天13夜的兵棋對抗演練，而空軍年度「天龍操演」則在上週（4月7日至9日）圓滿落幕。

軍事新聞通訊社上午報導，空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，透過實戰化演練，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力，並整合三型主力戰機、防空部隊及各軍種兵力，強化聯合作戰效能與快速應變能力。

軍聞社提到，演習模擬共軍對台實施海空封鎖，國防部依綜合情資研判啟動「平戰」轉換機制，由聯合空中作戰指揮中心（JAOC）依海軍艦隊指揮部空中支援申請，整合空軍、海軍及相關兵力執行海空協同打擊暨聯合反封鎖護航作戰，確保重要物資能安全運送至指定港口。

過程中，除演練跑滑道搶修及洞坍搶救等任務，並由劍翔無人機率先起飛執行反制任務，接續P-3C反潛機、E-2K預警機及IDF戰機升空執行情監偵與爭取局部空優等任務。隨後F-16V（blk20）戰機升空，配合無人機壓制敵方雷達系統，並結合愛國者、天弓及復仇者、35快砲等防空兵力形成綿密防空火網，遂行海空協同打擊、反封鎖護航任務。

空軍司令部對此表示，天龍演習整合陸、海、空及資通電軍兵力參演，透過聯合作戰場景演練串聯海空域擊殺鏈，驗證海空協同打擊與戰場指揮管制能力，並精進兵力整合運用及部隊臨戰應變效能。

國防部 戰機 無人機

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