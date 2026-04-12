借鏡美軍 漢光42號導入反向簡報、計畫預演精神

國軍漢光42號演習昨天展開兵推，知情人士表示，今年除深化歷年漢光重點，也借鏡美軍「反向簡報」與「計畫預演」精神，透過下級對上級任務意圖的雙向校準，確保雙方溝通在「同一頻率」，提升去中心化環境下同步作戰能力。

國軍漢光42號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）於11日至24日舉行一連14天13夜的兵棋對抗演練，除磨練達到「高戰備」目標外，也延續歷次漢光精神，聚焦去中心化指揮、軍事行動授權、備援、共同作戰圖像、後勤支援、跨部會協調以及軍民整合等項目。

漢光演習近年往實戰化轉型，自漢光39號起，由過往火力展示轉為強化韌性與獨立作戰，以及重點防護關鍵基礎設施；漢光40號推動「無劇本、24小時不間斷」實兵對抗，取消年度展示性課目並試行ROE接戰規則；漢光41號則深化任務式指揮與ROE驗證，首度延長兵推及實兵期程。

至於今年漢光42號兵推及實兵重點，則是借鏡美軍經驗，聚焦「反向簡報（Backbrief）」、「計畫預演（Rehearsal）」精神。

將領及知情人士告訴中央社記者，依據美陸軍準則，「反向簡報」（Backbrief）為「計畫預演」（Rehearsal）的一種方式，即由聽取簡報者向指揮官再次說明任務內容，藉此確認雙方對任務的理解是否在「同一頻率」，透過此雙向溝通機制，確保基層單位能精準掌握上級任務意圖。

將領提到，美軍將計畫預演視為正式行動前關鍵程序，除反向簡報，預演程序還包括兵種聯合預演（Combined Arms Rehearsal）、確認簡報（Confirmation Brief）、支援預演（SupportRehearsal）與戰鬥及標準程序演練（Battle Drill/SOPRehearsal），藉由預演不僅能識別計畫弱點，更可強化指揮官判斷。

將領指出，國軍過去雖有反向簡報等類似概念，但近年與美方頻密交流後，美方建議國軍應嚴謹落實相關程序、步驟與標準作業程序（SOP），畢竟此舉有助官兵從「受令者」轉化為「執行者」，進而在現代數位戰場中提升同步作戰能力。

知情人士表示，漢光39號是國軍防衛作戰概念轉換的重要轉折點，自提出「韌性」與「去中心化」等概念以來，經過連續3年驗證，今年將會更全面化、將3年來的成果做結合，「廣度、深度堪稱是歷年之最」。

知情人士舉例，在推動ROE交戰規則初期，基層官兵常出現生疏或認知差異，但經多次演訓與教育精進，現已能更純熟運用於戰場應變。另外，過往國防部博愛營區的幕僚單位在演習期間，多僅有特定操演人員參與，其餘人員維持常態辦公：現考量國防部在戰時恐為首要遭攻擊目標，今年決定打破慣例，演習時會特別納入在預警階段就立即實施全員疏散，以確保中樞威脅下仍能運作。

城鎮韌性方面，知情人士表示，自去年開始推動後，今年進一步納入中央聯合應變中心（CJEOC），且不排除有更高層級單位參與。過去演習多為國軍自理，現在開始將在戰時可能涉及的全社會、全政府及軍事領域進行整合，這類整合需仰賴長期演練以累積經驗，非一年內可達成。

知情人士強調，演習前的目標是讓全體官兵由上至下徹底熟悉行動計畫，但戰場實況瞬息萬變，敵軍絕不會按部就班。因此，實兵操演關鍵在於，全體人員必須在深諳原始計畫的基礎上，根據想定與實戰狀況靈活調整，確保能隨戰場形勢動態修正行動方案。

國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受中央社訪問指出，反向簡報的核心在於由下而上的回饋，當上級長官下達任務提示後，由下級指揮官針對執行細節進行提報，從下級視角檢視任務是否存在誤差，達成「由上而下」與「由下而上」的雙向校準。

針對計畫預演，蘇紫雲表示，過去國軍多偏重形式上「預校」，僅為應對上級視導，現在是強調跨兵種的計畫預演，甚至從圖上兵棋推演階段便開始整合，讓下級執行單位在沙盤或兵台進行推演以確認計畫可行性。

對照美軍經驗，蘇紫雲指出，美軍的預演機制更為標準化且層級分明，過去國軍演習計畫多由參謀人員履行，現可能已擴大至基層士官階層、甚至延伸到排級規模，這種轉變顯示國軍正借鏡美軍體系，將演訓重點從過往形式排練，轉向更具實質意義的戰術細節確認，以確保作戰指令能精確傳達至第一線作戰單元。