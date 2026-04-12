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漢光42號兵推 情報單位首度納入演練編組

中央社／ 台北12日電

國軍漢光42號演習兵推昨天實施，今年首次將情報單位納入兵推編組。軍方表示，所有想定、共軍的可能行動都會納入演練，以預擬各項行動方案；學者指出，此舉是參考美軍，將傳統的敵後工作，結合演習中的情報分析輔助。

國軍漢光42號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）於11日至24日舉行一連14天13夜的兵棋對抗演練，除磨練達到「高戰備」目標外，也延續歷次漢光精神，聚焦去中心化指揮、軍事行動授權、備援、共同作戰圖像、後勤支援、跨部會協調以及軍民整合等項目；今年重點則是借鏡美軍經驗，聚焦「反向簡報」（Backbrief）與「計畫預演」（Rehearsal）。

據了解，今年首次將情報單位也納入兵推編組。軍方對此回應，所有想定、共軍的可能行動都會納入演練，以預擬各項行動方案，但方案涉國防機密關係，不便透露。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社訪問表示，情報單位的傳統功能是敵後工作，而部隊的情報官是專責戰場情報分析，此新作法是參考美國防情報局（DIA）實務，即透過情報人員編組至各級指揮所執行戰場情蒐，採單線直屬指揮所模式派遣至野戰部門，確保身分隱匿並強化情報連動。

他指出，此模式是與美軍成熟體系接軌，美方情報單位在作戰時期也會編入作戰區指揮所，目的是強化人工情報（Human Intelligence，HUMINT）能量，但與海豹或綠扁帽等特種部隊的戰場偵蒐不同，這類情報人員會更側重針對特定目標進行精準情蒐。

蘇紫雲表示，對台灣而言，藉由情報單位參與演練可提高戰場透明度，彌補雷達、偵察機等科技偵蒐的不足，同時讓情報單位透過實兵派遣，精確掌握基層單位情資需求，進而優化日常情報研析業務。

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