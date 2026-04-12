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政院8年1.25兆軍購預算 谷立言：樂觀期待最終會通過

中央社／ 台北11日電

政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別預算，但在立法院卡關。美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，大部分台灣民眾都贊成軍購特別條例，他樂觀認為最終仍會通過；美方也期待美台對等貿易協定（ART）能完成，希望盡快把協定定下來。

谷立言（Raymond Greene）接受「三國演議」電視專訪，節目於今天播出。對於軍購特別預算，他表示，從大環境看，大部分台灣民眾、不分黨派都贊成通過軍購特別預算，且上次總統選舉的3位候選人也都主張把台灣的國防預算提高到GDP 3%，在大部分民意支持下，樂觀認為特別預算最終仍會通過。

他指出，很多台灣企業也期待通過軍購特別預算，因為能給台灣、特別是機械等傳統企業，有機會參與軍工領域，且依照台灣國防部的評估，這將帶來9萬個工作機會，對台灣經濟非常正面，因此他有信心特別預算可以通過。

談及美台對等貿易協定，谷立言說，台灣已是美國第4大貿易夥伴，雙方在人工智慧（AI）產業密不可分，美台都清楚美國最高法院的判決，但雙方都有意願回到原來的協定；因此希望能盡快把協定定下來，也希望台灣的立法院能很快通過。

至於「鄭習會」，他表示，美方一貫政策立場是希望兩岸穩定的發展來往，支持各式各樣交流，這次（鄭習會）美方當然歡迎；美方雖然支持對話，但兩岸交流「不可以取代嚇阻」，交流與嚇阻可以同時併行、沒有衝突，擁有足夠的嚇阻力量，就能有比較平等的對話。

對於美國總統川普將於5月與中國國家主席習近平會面，谷立言認為，白宮已經說得很清楚，穩定的美中關係跟友好的台美關係，沒有衝突；只要美國跟中國可以保持比較開放的溝通，將會有助台海穩定與台灣安全，（川習會）將是一個避免誤會、加強關係的機會。

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