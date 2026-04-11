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外星人入侵？屏東沿海赫見詭異掃把光劃過天際 疑是火箭光跡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今天晚上在小琉球山福漁港往西北方向，有民眾看到一道不明的光，拖著像是掃把的尾巴緩緩地畫過天際。圖／翻攝自Threads penguin_00226
今天晚上在小琉球山福漁港往西北方向，有民眾看到一道不明的光，拖著像是掃把的尾巴緩緩地畫過天際。圖／翻攝自Threads penguin_00226

今天晚上有許多民眾在屏東沿海，看到一道不明強光帶著長長像是掃把的尾巴，緩緩劃過天際，直呼「這是什麼？難道是外星人？」經相關軍事迷比對發射資訊，疑似是大陸「捷龍3號」運載火箭發射後留下的光跡。

今天晚上在小琉球山福漁港往西北方向，及東港到墾丁海邊，都有民眾看到一道不明的光，拖著像是掃把的尾巴，緩緩地劃過天際，讓目擊民驚呼「到底是什麼？」有人覺得是流星，也有人覺得像火箭，還有人說「難道是外星人？」

軍事粉專Taiwan AdIZ分析，大陸近期在廣東附近海域進行運載火箭海上發射任務，這種現象通常發生在黃昏或入夜不久，高空火箭排放的噴氣受陽光照射，產生「暮曙光效應」（Twilight Phenomenon），屏東沿岸的民眾也能清晰看到。

大陸 東港 廣東 外星人 火箭

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