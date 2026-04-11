外星人入侵？屏東沿海赫見詭異掃把光劃過天際 疑是火箭光跡

海洋委員會主委管碧玲日前公開中共軍艦及海警船的舷號及位置，引發各界質疑是否違反國家機密保護法，雖然主管這項機密的國防部長顧立雄宣稱已經「去機敏化」，中華戰略學會資深研究員張競質疑，去機敏化的法律依據在哪裡？審核程序又在哪裡？

2026-04-11 18:54