管碧玲曝共艦資訊已去機敏化不違法 張競質疑：解密依據在哪？

海洋委員會主委管碧玲日前公開中共軍艦及海警船的舷號及位置，引發各界質疑是否違反國家機密保護法，雖然主管這項機密的國防部長顧立雄宣稱已經「去機敏化」，中華戰略學會資深研究員張競質疑，去機敏化的法律依據在哪裡？審核程序又在哪裡？

管碧玲日前在臉書公布台海本島周圍的共軍艦艇、公務船資訊，藉此抨擊國民黨主席鄭麗文率團赴陸是「籠中的馴兔」。不過也遭外界質疑管碧玲，為了攻訐政敵卻不惜洩漏機密資訊。

對此，海巡署強調已去除聯合情監偵機敏資料以及將原始資料去機敏化，並說公布前並已完成徵詢，絕無洩漏我方監控能力之虞以及非屬洩密。

不過張競質疑，遍查國家機密保護法以及國家機密保護法施行細則內容，根本就沒有「機敏」用詞，更別說「去機敏化」的相關法條與作業規範。

他舉例，根據國家機密保護法第21條規定，其他機關需使用國家機密者，應經原核定機關同意。因此海巡署若要使用聯合情監偵機敏資料，自然就要經過原核定機關國防部同意，而不是海巡署新聞稿所聲稱「相關徵詢程序」。同時，完成變造與去除機密資料後，也須辦理解密或重新核定機密等級，必須會商國防部。

張競指出，無論顧立雄或是任何政治人物，都不能依據其個人直覺或是經驗，就貿然判定管碧玲公布的資料是否洩露機密資訊，而是應該依據是否依法進行解密作業、並且在資料經過變造後，重新核定機密等級而定。

他警告，千萬不要以為聯合情監偵資料經過變造，就能降低其機密性質，有些機密資料經過變造與刪減，反而會弄巧成拙欲蓋彌彰，之所以要不厭其煩重新鑑定並依法核定機密等級，其實都有其必要性。張競強調，情報這種事都是從血的經驗而得教訓，當然應該慎言慎行。