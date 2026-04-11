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海軍敦睦遠航訓練支隊航抵聖國 我使館：TAIWAN NAVY

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis
海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis

海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯，我國大使館今天在臉書粉專曝光全艦隊3艘艦艇在當地港埠合併泊靠、學生下船參訪的畫面。

使館以「TAIWAN NAVY 」稱呼海軍敦睦遠航訓練支隊，該支隊昨日於聖克里斯多福的免稅港 Port Zante 2號碼頭開放當地民眾登艦參觀。

支隊前一個訪問的邦交國馬紹爾群島，當地製作歡迎海報，仍稱支隊為「ROC NAVY」，我駐聖國使舘自製海報及臉書粉專，用語則均以「TAIWAN NAVY」名之。

使館貼文介紹，支隊由磐石艦（AOE-532）、成功級岳飛艦（PFG-1106）和康定級迪化艦（PFG-1206）組成，艦隊到訪為聖克里斯多福及尼維斯帶來海上專業知識和文化交流，貼文也感謝該國海空港務局協助。

海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦，學員及官兵代表乘接駁車參訪。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis
海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦，學員及官兵代表乘接駁車參訪。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis

海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦，跆拳隊為僑胞表演。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis
海軍敦睦遠航訓練支隊抵達邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦，跆拳隊為僑胞表演。圖／取自Taiwan in st.Kitts.and Nevis

馬紹爾群島 大使館 海軍

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