近3年查獲偷渡客311人 國安局：非法入侵小艇 「淘寶」可輕易購得

大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件層出不窮，國安局等部會周一將赴立法院提出專案報告，據內政部統計，近3年共查獲311名人士偷渡來台，其中大陸籍54人。國安局和國防部則坦言，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，有待建置科技化監偵和AI分析決策設備。

立法院外交國防委員會周一將邀請國安局長蔡明彥以及國防部、內政部等部會，專案報告「近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」。

國安局在報告中分析，近年大陸人士駕駛小艇非法入境我國的主要態樣，外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主。

部分大陸籍人士偷渡來台時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在台海遂行「海上灰帶侵擾」之一環。中共並同時操作認知作戰，系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈。

國安局並分析，非法入侵的小艇，可輕易從「淘寶」等電商平台購得，搭配舷外機速度快特性，規避岸際雷達監控。偷渡者多來自沿海省分，以「尋求政治庇護」等說詞隱匿犯罪意圖。目標地點除金馬外島外，台灣本島集中苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除解此測試我海防應處能量。同時，非法入侵事件多選在每年春夏季海象穩定的4至8月間。以小型船艇規避雷達監偵，且無須靠泊碼頭，利用礁岩區、防波堤邊緣配合潮汐就可靠岸。

國安局表示，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，監控不易，容易形成盲區，有待持續建置科技化、系統化的監偵設備。且第一線海防人力吃緊，有賴海巡、警察和國軍建立高效聯防通報機制，即時掌握應處。

內政部則統計，近3年來計查獲偷渡來台的外來人口合計311人，其中大陸籍54人、外籍人士257人。

國防部也說明，國軍運用雷達、電子偵蒐和開源情資等多元情蒐手段，對於各型目標船隻進行偵察、辨識和情傳作業，透過海巡署及我國籍漁船通報機制，共同執行海上目標查證任務。

國防部指出，海軍運用現行監偵手段持續掌握中共艦船動態，並依現有機制通報海巡署艦隊分署勤務指揮中心應處；另透過海軍「聯成系統」及海巡署「雷情顯示資訊系統」，與海巡署執行海上艦船情資動態分享，以利共同掌握海上動態。

國防部表示，現階段國軍針對小型目標掌握較不易，且難以即時辨識，未來將整合多元監偵手段，透過AIS、雷達、電訊、影像與開源情資等多重手段，結合AI技術分析，即時偵測異常活動，建立預警與複判機制，各類監偵型無人機與AI決策輔助系統，均在「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中規劃籌購，以利後續整體監偵能量提升。