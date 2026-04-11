快訊

獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

被傳婚變NONO…朱海君暴瘦登台獻唱 下台後「變臉狠瞪媒體」

聽新聞
0:00 / 0:00

近3年查獲偷渡客311人 國安局：非法入侵小艇 「淘寶」可輕易購得

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件層出不窮，國安局和國防部坦言，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，有待建置科技化監偵和AI分析決策設備。圖／金門海巡隊提供
大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件層出不窮，國安局和國防部坦言，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，有待建置科技化監偵和AI分析決策設備。圖／金門海巡隊提供

大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件層出不窮，國安局等部會周一將赴立法院提出專案報告，據內政部統計，近3年共查獲311名人士偷渡來台，其中大陸籍54人。國安局和國防部則坦言，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，有待建置科技化監偵和AI分析決策設備。

立法院外交國防委員會周一將邀請國安局長蔡明彥以及國防部、內政部等部會，專案報告「近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」。

國安局在報告中分析，近年大陸人士駕駛小艇非法入境我國的主要態樣，外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主。

部分大陸籍人士偷渡來台時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在台海遂行「海上灰帶侵擾」之一環。中共並同時操作認知作戰，系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈。

國安局並分析，非法入侵的小艇，可輕易從「淘寶」等電商平台購得，搭配舷外機速度快特性，規避岸際雷達監控。偷渡者多來自沿海省分，以「尋求政治庇護」等說詞隱匿犯罪意圖。目標地點除金馬外島外，台灣本島集中苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除解此測試我海防應處能量。同時，非法入侵事件多選在每年春夏季海象穩定的4至8月間。以小型船艇規避雷達監偵，且無須靠泊碼頭，利用礁岩區、防波堤邊緣配合潮汐就可靠岸。

國安局表示，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，監控不易，容易形成盲區，有待持續建置科技化、系統化的監偵設備。且第一線海防人力吃緊，有賴海巡、警察和國軍建立高效聯防通報機制，即時掌握應處。

內政部則統計，近3年來計查獲偷渡來台的外來人口合計311人，其中大陸籍54人、外籍人士257人。

國防部也說明，國軍運用雷達、電子偵蒐和開源情資等多元情蒐手段，對於各型目標船隻進行偵察、辨識和情傳作業，透過海巡署及我國籍漁船通報機制，共同執行海上目標查證任務。

國防部指出，海軍運用現行監偵手段持續掌握中共艦船動態，並依現有機制通報海巡署艦隊分署勤務指揮中心應處；另透過海軍「聯成系統」及海巡署「雷情顯示資訊系統」，與海巡署執行海上艦船情資動態分享，以利共同掌握海上動態。

國防部表示，現階段國軍針對小型目標掌握較不易，且難以即時辨識，未來將整合多元監偵手段，透過AIS、雷達、電訊、影像與開源情資等多重手段，結合AI技術分析，即時偵測異常活動，建立預警與複判機制，各類監偵型無人機與AI決策輔助系統，均在「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中規劃籌購，以利後續整體監偵能量提升。

台海 立法院 海巡署 偷渡 國安局 淘寶

延伸閱讀

中共25機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

近3年查獲311人偷渡來台 陸籍去年較前年增2.2倍

應對中國大陸小船非法入侵 國軍將建置無人機與AI助監偵

影／海委會「海面態勢圖」恐洩密？ 顧立雄：已去機敏化

相關新聞

戰備演訓優先 國防部令三軍部隊停辦軍歌競賽

國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史，軍方人士證實，軍歌演唱雖可激勵部隊士氣，但為避免花太多時間準備軍歌競賽，影響繁重的戰備演訓任務，國防部已通令取消軍歌競賽與驗收活動。不過部隊仍可在適當時機、地點教唱軍歌。

近3年查獲偷渡客311人 國安局：非法入侵小艇 「淘寶」可輕易購得

大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件層出不窮，國安局等部會周一將赴立法院提出專案報告，據內政部統計，近3年共查獲311名人士偷渡來台，其中大陸籍54人。國安局和國防部則坦言，台灣本島海岸線綿長，多河口、灘灣地形，有待建置科技化監偵和AI分析決策設備。

今起漢光兵推14天 第2批M1A2T戰車成軍

陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵五八四旅聯兵一營，昨日舉行成軍典禮，海軍籌建的新型浮塢，也在昨日下水。國軍「漢光四十二號演習」今起展開連續十四天十三夜兵棋對抗演練，驗證八大演練重點；行政院國土辦也會配合進行中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練。

陸軍M1A2T戰車第二營成軍 將納入今年漢光演習驗證

陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，今天在新竹湖口舉行成軍典禮，由陸軍六軍團指揮官陳文星中將主持，陳文星強調，陸軍換裝M1A2T戰車，象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。

傳陸軍定編升級460輛M60A3戰車 中科院秀新型砲塔

傳國防部已核定將升級460輛M60A3戰車，中科院在官網公布戰車升級砲塔，指砲塔具備數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，可強化M60A3戰車打擊力，符合陸軍灘岸決勝的構想。

海軍新造浮塢下水 可維修3800噸艦艇

台船公司為海軍承造七號浮塢，今天上午在台船高雄廠區舉行下水典禮，由台船公司陳政宏董事長及海軍司令蔣正國上將共同主持。新的七號浮塢可執行3800噸以下無特定限制條件艦艇的塢修作業。根據計畫，預計今年11月底完工交付海軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。