戰備演訓優先 國防部令三軍部隊停辦軍歌競賽

國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史，軍方人士證實，軍歌演唱雖可激勵部隊士氣，但為避免花太多時間準備軍歌競賽，影響繁重的戰備演訓任務，國防部已通令取消軍歌競賽與驗收活動。不過部隊仍可在適當時機、地點教唱軍歌。

軍方各級部隊教唱軍歌，衍生出軍歌比賽作為凝聚、激發團隊精神的作法已維持數十年之久，不過據軍方人士表示，當軍歌演唱變成競賽活動時，各級幹部往往為了爭取榮譽，就會花更多時間與精力，讓參與競賽的官兵排練、設計隊呼和隊形變換；在部隊以戰備演訓為優先的前提下，花太多時間準備軍歌比賽，已經失去精神戰力的初衷。

因此國防部經評估後，決定通令三軍部隊停辦這類軍歌競賽活動；不過部隊仍可在不影響戰備任務的情況下，在適當時機於營區內教唱。

國防部證實，軍歌教唱有助於振奮軍心士氣，昂揚部隊戰志；惟軍歌推廣將採不做形式驗收之原則，由各級部隊在不影響戰演訓任務前提下，結合各項集會與政訓活動時機教唱。

軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、各級軍事院校到各軍種，乃至於各軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣；還藉由各級大專、中等學校的軍訓課程進入校園。

軍歌比賽的形式，也從傳統的演唱，衍生出定點、部隊行進到變換隊形，參賽部隊還會在服裝、彩妝到旗幟、標語等各種道具做各種創意設計，往往花相當多時間設計、準備與排演，政戰幹部甚至還會準備錄音母帶或延請專業軍歌教官技術指導，可說絞盡腦汁、花招百出。

早年更是由軍種甚至國防部舉辦各級軍歌競賽，2000年代初還衍生出創意隊呼比賽，獲獎單位還可獲頒國軍文藝金像獎等獎項，隨之而來的榮譽假更令阿兵哥卯足全力參賽。

軍方教唱軍歌並舉辦軍歌競賽已行之多年，從基層連隊、軍事院校到各軍種，乃至於軍校應屆畢業初官愛國教育時，都舉辦這類活動，藉以激發、鼓舞團隊榮譽、士氣。圖／政戰學院臉書粉專