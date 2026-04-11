林佳龍：以單一戰區理解第一島鏈 民主之盾嚇阻侵略者

面對中國升高軍事壓力與灰色地帶脅迫，外交部長林佳龍今天說，各國必須用單一戰區的視野，重新理解第一島鏈，不能再各自防守，必須走向集體協作、共同承擔的第一島鏈民主之盾，透過嚇阻讓侵略者知道無法得逞，才能維持和平。

福和會今天舉辦「民主之盾 第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀請前美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前韓美聯合司令部副司令任浩永等國退役將官與會，林佳龍出席開幕式並發表致詞。

林佳龍表示，第一島鏈不再只是地圖上的一條線，而是全球自由、民主與秩序的重要前線，和平從來不是靠期待維持，而是讓企圖破壞和平的人，清楚知道自己無法得逞，所以真正穩固的和平，必須建構在可信嚇阻之上。

面對中國日益升高的軍事壓力、灰色地帶脅迫、認知作戰與經濟脅迫，林佳龍認為，各國不能再各自防守、各自應對，必須走向集體協作、共同承擔的第一島鏈民主之盾，所以必須要以「單一戰區」的視野，重新理解第一島鏈，各國雖然面對不同議題，但從威權擴張、灰帶戰術、供應鏈脅迫與認知作戰的角度，正在被連結成同一個戰略空間。

林佳龍說明，第一島鏈應被理解為必須共同感知、共同預警、共同部署、共同維持韌性的單一戰區，而無人機與更廣義的無人系統，正在成為民主之盾的重要骨幹。

林佳龍分析，無人系統如果是民主之盾的神經網，民主供應鏈就是盾牌的骨架，無人系統的製造、維修與快速補充能力等供應鏈，不再是附屬問題，而是戰略本身的一部份，所以西太平洋需要建構更穩健、更分散與更可信的無人系統供應鏈，台灣扮演關鍵角色，因為台灣具有製造整合的優勢。

針對台灣的角色，林佳龍說明，台灣未來的戰略角色，不應只是做出更多產品，而是要成為民主陣營不可或缺的無人系統樞紐，也是民主供應鏈的關鍵節點。

林佳龍提到，菲律賓是第一島鏈南段的重要節點，也不是單純的鄰國，是群島治理、區域安全壓力交會的示範場域，也啟示未來第一島鏈合作的重要啟示，不一定要從軍事合作開始，可以從低敏感度，但高度實用的應用場景出發。

林佳龍分析，談到單一戰區，不能只理解為聯合作戰的空間，應理解為聯合治理、聯合應變、聯合訓練、聯合供應鏈與聯合韌性的空間，真正有力量的民主之盾，需要在平時就已經彼此連結、信任。

林佳龍說，談第一島鏈、單一戰區、民主之盾，最終都不是為了鼓吹衝突，而是為了防止衝突，強調嚇阻不是因為渴望對抗，而是唯有讓侵略者明白無法得逞，和平才更有可能維持。

林佳龍表示，第一島鏈的民主之盾，是單一戰區的動態韌性架構，由無人系統延伸，由低空治理支撐，由民主供應鏈維持，由聯合訓練強化，由全社會韌性鞏固，更由自由人民共同珍視的價值所賦予正當性。