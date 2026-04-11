中共25機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國軍舉辦數十年的軍歌競賽將走入歷史，軍方人士證實，軍歌演唱雖可激勵部隊士氣，但為避免花太多時間準備軍歌競賽，影響繁重的戰備演訓任務，國防部已通令取消軍歌競賽與驗收活動。不過部隊仍可在適當時機、地點教唱軍歌。

2026-04-11 13:16