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中共25機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 記者吳書緯台北11日電

中共持續襲擾台灣，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中15架次逾越中線進入北部及西南空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共25機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時35分至昨天下午1時15分，在台灣北部空域偵獲中共12架次主戰機，12架次共機均逾越中線進入台灣北部空域。

國軍另於昨天上午10時30分至昨天下午2時45分，在台灣海峽空域偵獲中共4架次主戰機，其中2架次共機逾越中線。

國軍於昨天下午4時35分至昨天下午5時45分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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