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今起漢光兵推14天 第2批M1A2T戰車成軍

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
陸軍五八四旅聯兵一營換裝M1A2T戰車，昨在湖口舉行成軍典禮。圖／軍聞社提供
陸軍五八四旅聯兵一營換裝M1A2T戰車，昨在湖口舉行成軍典禮。圖／軍聞社提供

陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵五八四旅聯兵一營，昨日舉行成軍典禮，海軍籌建的新型浮塢，也在昨日下水。國軍「漢光四十二號演習」今起展開連續十四天十三夜兵棋對抗演練，驗證八大演練重點；行政院國土辦也會配合進行中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練。

陸軍聯兵五八四旅聯兵一營昨在新竹湖口國家閱兵場舉行M1A2T換裝成軍典禮，由陸軍六軍團指揮官陳文星中將主持。他強調，換裝M1A2T戰車，象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。期勉全體官兵實踐防衛固守、重層嚇阻的整體戰略。

陸軍向美採購一○八輛M1A2T戰車，最後一批預計上半年將運抵台灣；已完成換裝的M1A2T部隊，今年也將納入漢光演習驗證。

海軍新造七號浮塢昨在台船高雄廠區舉行下水典禮，由台船董事長陳政宏及海軍司令蔣正國上將共同主持。新的七號浮塢可執行三八○○噸以下無特定限制條件艦艇的塢修作業。根據計畫，預計今年十一月底完工交付海軍。

國軍年度「漢光四十二號」電腦輔助指揮所演習今起至廿四日舉行；國防部日前說明，演習依敵情威脅與近期國際軍事行動模式設計想定，規畫共軍發動灰色地帶襲擾、由演轉戰至武力犯台；國軍根據不同階段，演練防衛作戰軍事行動。

今年漢光兵推的八大重點驗證課題，包括指揮機制作戰持續力、軍事行動授權、多重指管備援手段、跨區兵力部署、聯合火力協調機制韌性、預想殲敵區阻絕與火力整合、機動後勤支援作戰行動以及全社會防衛韌性。美、以對伊朗發動的「史詩怒火行動」以及逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛的「絕對信心行動」，也會納入今年想定設計。

共軍 海軍 國防部 漢光演習 M1A2T

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