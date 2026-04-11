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美國防產業基礎年會 台灣唯一受邀提升交流

中央社／ 華盛頓10日專電

2026年美國「國防產業基礎年會」在威斯康辛州密爾瓦基市舉行，駐芝加哥辦事處長類延峰發表專題演說，強調台灣提升防衛能力的核心政策與進展。台灣是會期間唯一受邀的外國政府代表。

2026年美國「國防產業基礎年會」（DefenseIndustrial Base Conference）4月7日至9日在密爾瓦基市舉行，美國防衛官員、國防業者、創新科技與數位公司高層等出席，討論新型戰事與數位科技對國防工業的趨勢及影響。

駐芝加哥辦事處長類延峰在閉幕午宴發表「民主韌性與國防創新：美國建國250週年暨台灣30年直選民主下，台灣在強化盟友供應鏈中的角色」專題演說，凸顯台灣在全球供應鏈及國防產業體系角色重要性。台灣是會期間唯一受邀的外國政府代表，顯示美方的高度重視。

類延峰指出，台灣位處第一島鏈中心戰略位置及全球高科技產業鏈的核心地位，總統賴清德的四大和平支柱與外交部長林佳龍的三鏈戰略為基石，確保全球及台美的和平、安全、繁榮與穩定。台美共享民主、人權與法治等核心價值，是安全、經貿及共享價值的堅定夥伴。

類延峰表示，當前地緣政治競爭加劇情勢下，民主國家須攜手強化供應鏈韌性與經濟安全，台美可建立科技、信任及韌性聯盟。

國防方面，他強調台灣持續提升自我防衛能力，自2016年至2024年國防預算已提高80%，設定2030年將達GDP的5%目標、發展不對稱作戰戰略、推動國防產業自主化，包括發展潛艦國造、無人機及飛彈等關鍵防衛能力。台灣致力與理念相近國家深化合作，共同維護區域和平穩定。

與會人士就台灣潛艦國造、美中競爭架構下應處策略、防範網路攻擊經驗，及美國如何從產業協助台灣強化國防供應鏈等提問。多位業界人士希望籌組訪團赴台交流，洽談合作機會。

本屆年會由非營利國防工業暨人工智慧後勤學術機構「克努德森研究所」（Knudsen Institute）及威州密爾瓦基商會等主辦，邀請運輸部及戰爭部等政府代表、智庫及業界人士出席，就國防工業基礎動員、供應鏈韌性及跨國合作等重要議題進行交流。

芝加哥 美國

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