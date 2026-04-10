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應對中國大陸小船非法入侵 國軍將建置無人機與AI助監偵

中央社／ 台北10日電

近年發生多起中國小型船隻非法入侵台灣領海事件，國防部表示，未來將建置監偵型無人機，並整合多元監偵手段，結合AI技術分析，即時偵測異常活動，相關裝備均在國防特別預算規劃籌購。

立法院外交及國防委員會13日邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」。國防部書面報告已於今天送抵立委國會研究室。

國防部指出，國軍以防衛國家安全為主要任務，應對中共艦船非法侵入台灣領海事件，國防部與海巡共同維護主權為原則，並依海巡需求及「海上任務綜合支援協定書」實施支援。

國防部表示，海軍運用現行監偵手段持續掌握中共艦船動態，並依現有機制通報海巡署艦隊分署勤務指揮中心應處；另透過海軍「聯成系統」及海巡署「雷情顯示資訊系統」，與海巡署執行海上艦船情資動態分享，共同掌握海上動態。

至於勤務支援，國防部表示，中共非軍事艦船以海巡應處為主，當海巡提出支援時，由海軍依海巡通報事件發生時間、地點、船舶特徵及遭遇狀況等，依令前往支援。

針對國軍平、戰時作為，國防部表示，平時針對單一小型船隻非法進入領海，透過海巡署「岸際雷達系統」，掌握其位置與活動情形，由海巡署執行應處；戰時針對指向台灣各類艦艇，除運用雷達、電子偵蒐及開源情資等管道，並結合海巡署「岸際雷達系統」與未來將建置各類遠、中、近程監偵型無人機，配合其他兵力建立重層警戒幕，掌握船團動態，適切應處。

國防部進一步指出，現階段國軍針對小型目標掌握較不易，且難以即時辨識，未來將整合多元監偵手段，透過 雷達、電訊、影像與開源情資等多重手段，結合AI技術分析，即時偵測異常活動，建立預警與複判機制，從被動監控轉向主動預警，及早識別具潛在風險異常活動，降低人力長時監控與反覆判讀，提升應變效率。

國防部最後表示，未來建置各類監偵型無人機與AI決策輔助系統，均在「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中規劃籌購，以利後續整體監偵能量提升。

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