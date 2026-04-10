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陸軍M1A2T戰車第二營成軍 將納入今年漢光演習驗證

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮，由陸軍六軍團指揮官陳文星中將主持，並且校閱部隊。圖／軍聞社提供
陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮，由陸軍六軍團指揮官陳文星中將主持，並且校閱部隊。圖／軍聞社提供

陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，今天在新竹湖口舉行成軍典禮，由陸軍六軍團指揮官陳文星中將主持，陳文星強調，陸軍換裝M1A2T戰車，象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。

軍聞社報導，陸軍聯兵584旅聯兵一營，今天在湖口國家閱兵場舉行M1A2T戰車成軍典禮，陳文星首先宣達成軍令，並在584旅長周廣宜陪同下校閱部隊，典禮全程約40分鐘。

陳文星致詞表示，584旅聯兵一營是第二個換裝M1A2T戰車的單位，官兵先後完成專長訓練及射擊驗證，並於戰力評鑑中榮獲優異成績，展現卓越的訓練成果與高昂士氣。

他進一步表示，登步部隊從M24、M41D、M60A3、CM11到現今的M1A2T，不但是陸軍戰力的升級，更象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，期勉全體官兵持續精實訓練，有效提升戰力，實踐防衛固守、重層嚇阻的整體戰略，守護國人生命財產安全。

這次成軍典禮也邀請新竹地區工商代表，以及陽明交通大學、明新科技大學、清華高中、東泰高中、湖口國小、華興國小、中興國小等7所學校師生代表與官兵眷屬觀禮。

陸軍採購108輛M1A2T戰車，目前已獲得80輛，陸續撥交給陸軍裝訓部、584旅與269旅，最後一批28輛預計今年第一季前交付完畢。第一個成軍的584旅聯兵三營去年10月底由賴清德總統成軍後，第二個換裝的聯兵一營也在今天成軍；後續還將由584旅聯兵二營、以及機步269旅一個營下轄戰車連進行換裝。已經完成換裝的M1A2T部隊，今年也將納入漢光演習驗證。

陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮，邀請新竹地區工商代表，以及周邊學校師生代表與官兵眷屬觀禮。圖／軍聞社提供
陸軍第二個換裝M1A2T戰車的陸軍聯兵584旅聯兵一營，在湖口國家閱兵場舉行成軍典禮，邀請新竹地區工商代表，以及周邊學校師生代表與官兵眷屬觀禮。圖／軍聞社提供

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