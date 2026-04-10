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傳陸軍定編升級460輛M60A3戰車 中科院秀新型砲塔
傳國防部已核定將升級460輛M60A3戰車，中科院在官網公布戰車升級砲塔，指砲塔具備數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，可強化M60A3戰車打擊力，符合陸軍灘岸決勝的構想。
陸軍對戰車部隊戰力經重新估算後，規劃以108輛M1A2T戰車、460輛性能升級M60A3戰車，以及新建案自製178輛的「獵豹」105公厘輪型戰車成為陸軍戰車主戰部隊，並加速汰除450輛CM11（M48H）及50輛M41D等老舊戰車。
中科院表示，依陸軍研提M60A3戰車性能需求，已研製具備數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，替換原砲塔老舊總成，以提升射擊精度、縮短接戰時間及解決消失性商源等，強化M60A3戰車打擊力，以符灘岸決勝的構想，滿足作戰需求。
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