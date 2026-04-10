海軍新造浮塢下水 可維修3800噸艦艇

台船公司為海軍承造七號浮塢，今天上午在台船高雄廠區舉行下水典禮，由台船公司陳政宏董事長及海軍司令蔣正國上將共同主持。新的七號浮塢可執行3800噸以下無特定限制條件艦艇的塢修作業。根據計畫，預計今年11月底完工交付海軍。

台船表示，海軍新建浮塢（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。塢體全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船進一步指出，七號浮塢的特色為自動化壓浮儎功能、閥控系統和電源管理系統，並提供整合監控系統，可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況，大幅提升作業安全與效率。

台船表示，透過近年承接海軍艦艇與浮塢建造、保養及維修工程所累積的實務經驗，回饋於本案設計，不僅是「造」，更要提供「修」的能量，台船已建置完整艦艇設計藍圖，有效執行建造管理及交塢後相關保固責任。

海軍原有的最後一座浮塢「六號塢」於去年5月29日執行壓浮載測試期間因艙間進水無法控制而坐沉於左營軍港內，經評估無搶救必要，將現地拆解，預計今年底前完成拆解。

海軍新造七號浮塢，今天上午在台船高雄廠區舉行下水典禮，由台船公司陳政宏董事長及海軍司令蔣正國上將共同主持。圖／台船公司提供