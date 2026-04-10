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台船承造海軍新建浮塢 今舉行下水典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船承造海軍新建浮塢於今日在台船高雄廠區舉行下水典禮。照片／台船提供
台船承造海軍新建浮塢於今日在台船高雄廠區舉行下水典禮。照片／台船提供

台船（2208）承造海軍新建浮塢於10日在台船高雄廠區舉行下水典禮，由台船董事長陳政宏及海軍司令蔣正國上將共同主持。建造案於112年8月18日簽約、113年5月4日開工、114年1月9日安龍、115年2月3日達成下水條件下水，並於10日舉行下水典禮，全案價金約8.6億元。

海軍新建浮塢（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。塢體全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

其特色為自動化壓浮儎功能、閥控系統和電源管理系統，並提供整合監控系統，可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況，大幅提升作業安全與效率。台船公司將近年承接海軍艦艇及浮塢之建造、保養及維修工程累積的實務經驗回饋於本案設計，深知海軍後勤對於浮塢需求，因此不僅是「造」，更要提供「修」的能量，使其更貼合後續實際操作需求。

為有效執行建造管理及交塢後相關保固責任，台船建置完整艦艇設計藍圖，亦導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，並與裝備廠家建立良好關係。本案為保障海軍艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船公司責無旁貸，並將秉持建廠精神，做政府船艦產業本土化政策的核心推手。

海軍 台船

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