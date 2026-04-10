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中科院M60A3戰車性能提升正面照亮相 強化打擊力

中央社／ 台北10日電

中科院陸軍支持下，進行M60A3戰車砲塔性能提升。中科院昨天官網內容更新，發布所研製的M60A3戰車砲塔性能提升照片，指出經過性能提升的砲塔將強化M60A3戰車打擊力，以符灘岸決勝之構想，滿足作戰需求。

M60A3戰車自1990年代進入國軍服役，長期肩負裝甲部隊主戰任務，隨著服役時間增加，車體和射控面臨老化、維修不易等挑戰，軍方近年規劃系統性升級工程，鞏固裝甲部隊戰力，引擎動力系統的升級已自2023年起至2028年進行，共計更換460輛M60A3戰車引擎，提升整體機動性能，砲塔射控系統的提升則由中科院所研製，系統升級方案尚未完全底定。

中科院昨天更新官網內容，更新多項研製的軍備產品照片和介紹。

針對M60A3戰車砲塔性能提升介紹，中科院指出，依陸軍研提M60A3戰車性能需求，研製數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，替換原老舊總成，以提升射擊精度、縮短接戰時間及解決消失性商源等，強化M60A3戰車打擊力，以符灘岸決勝之構想，滿足作戰需求，並發布經過性能提升，加裝焊接式裝甲的全車照片。

中科院去年在台北國際航太暨國防工業展期間，與美商Leonardo DRS簽署合作備忘錄，內容為M60A3戰車「射、砲控及觀瞄系統」的升級套件銷售，以達中科院模組量產整合產製、DRS品牌銷售的合作目標，砲塔升級後的主砲口徑，仍是維持105公厘砲管。

知情人士告訴中央社記者，世界上仍有許多國家使用M60戰車，美商Leonardo DRS觀察中科院的M60A3戰車砲塔性能提升產品，認為在國際市場具有競爭力，因此在去年簽署合作備忘錄，由美商代理銷售，目前也獲得特定國家的高度重視，有意下單採購，以中科院的產製能力，能同時滿足外國客戶所需，以及陸軍未來若有M60A3砲塔升級案的需求。

針對國軍升級M60A3戰車，國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，M60A3戰車升級挑戰是能否發揮作戰效益，因應未來國防威脅挑戰，因為世界各主要國家都在參照俄烏戰爭經驗改良或發展下一代陸上武力，而中科院的合作夥伴Leonardo DRS在結合無人機運用及反制技術是強項，若M60A3的砲塔升級能納入未來作戰能力，對陸軍更具吸引力。

國軍 陸軍 中科院

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