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下周軍購協商因考察再破局？ 牛煦庭：黨團幹部會在 不再耽誤

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
立法院外交及國防委員會昨日進行軍購特別條例草案黨團協商，國防部長顧立雄出席，國民黨團無一人出席，最後宣布結束。記者季相儒／攝影
立法院外交及國防委員會昨日進行軍購特別條例草案黨團協商，國防部長顧立雄出席，國民黨團無一人出席，最後宣布結束。記者季相儒／攝影

立法院外交國防委員會昨協商軍購特別條例草案，因藍委集體缺席而破局。下周立院外委會將排考察，國防部長顧立雄憂協商再破局，今喊話黨團協商未必與委員會行程掛勾，可另行安排日期。對此，國民黨立委賴士葆今說，委員會的協商都是「過水」，最後還是交院會；立院外委會委員之一、藍委牛煦庭說，他會在且相信黨團幹部也會在，既已發函則協商不會再耽誤。

顧立雄今在立法院受訪，被問及是否擔心軍購條例協商再破局？他回應，委員會跟協商沒有一定要掛勾，他想應該可另安排協商日期，國防部立場一貫，希望在這段時間內盡快協商並取得共識，也期待各界能理性審議強化國防力量相關內容，不分朝野支持，逐步討論有共識條文，最後當然還是希望能支持國防部的版本。

賴士葆說，軍購特別條例草案3月26日才出委員會，他在立法院這麼多年，委員會的協商都是「過水」，最後還是交院會。審查會的時候，他在財政委員會，也是主審之一。他都去審查了，他講的論點他們都不贊成，他們講的論點很多他也不贊成。協商也是一樣，會送到立法院長韓國瑜此處。現在是「過水」階段，過水階段早一天晚一天不重要，硬要跟「鄭習會」扣在一起有點牽強。

賴士葆說，沒什麼東西可罵，因為鄭麗文講的是規規矩矩的中華民國，從1912年到現在共115年完整的歷史，沒得挑剔，只好挑說鄭麗文過去參加民進黨時、在鄭南榕時代如何等，只能挑這個東西，他認為鄭麗文到今天表現是可圈可點。

牛煦庭說，進到黨團協商的程序後，黨團幹部代表性較大，協商時黨團幹部當然要參與，委員會排了考察跟協商是否因此不能舉行，沒有必然關係。上周國民黨團已希望時間安排在15、16日，有些人去考察沒錯，至少他在，相信黨團幹部也會在，既然都已經明確發函，協商也不會再耽誤。

民進黨 國民黨團 賴士葆 牛煦庭

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