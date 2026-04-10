海軍敦睦艦隊今抵邦交國克里斯多福 開放登艦參觀

立法院外交國防委員會昨協商軍購特別條例草案，因藍委集體缺席而破局。下周立院外委會將排考察，國防部長顧立雄憂協商再破局，今喊話黨團協商未必與委員會行程掛勾，可另行安排日期。對此，國民黨立委賴士葆今說，委員會的協商都是「過水」，最後還是交院會；立院外委會委員之一、藍委牛煦庭說，他會在且相信黨團幹部也會在，既已發函則協商不會再耽誤。

2026-04-10 10:42