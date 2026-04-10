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海軍敦睦艦隊今抵邦交國克里斯多福 開放登艦參觀

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
我駐聖克里斯多福大使舘通報，海軍敦睦遠航訓練支隊，今（10）日於克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀。圖/取自我駐聖克里斯多福大使舘網頁
我駐聖克里斯多福大使舘通報，海軍敦睦遠航訓練支隊，今（10）日於克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀。圖/取自我駐聖克里斯多福大使舘網頁

我駐聖克里斯多福大使舘通報，海軍敦睦遠航訓練支隊，今（10）日於克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀。

駐館表示，中華民國（台灣）海軍敦睦遠航訓練支隊於4月10日（星期五）上午10時30分至下午3時，在克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀，與官兵互動交流，近距離體驗台灣海軍訓練成果，並了解台灣在社會及科技發展方面的成就。

駐館說，同日下午2時至3時30分，於克國巴士底市區Bay Road（Ram’s 超市前）舉行公開表演活動，內容包括聖克里斯多福及尼維斯國防軍軍樂隊演出，以及台灣海軍鼓號樂隊、樂儀隊操演與莒拳隊展演。

今年海軍敦睦遠航訓練支隊由康定級迪化巡防艦、成功級岳飛號巡防艦、磐石油彈補給艦組成，日前甫通過巴拿馬運河，原訂前往貝里斯，但改變行程先抵聖克里斯多福。

海軍 遠航 中華民國

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