聽新聞
0:00 / 0:00
海軍敦睦艦隊今抵邦交國克里斯多福 開放登艦參觀
我駐聖克里斯多福大使舘通報，海軍敦睦遠航訓練支隊，今（10）日於克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀。
駐館表示，中華民國（台灣）海軍敦睦遠航訓練支隊於4月10日（星期五）上午10時30分至下午3時，在克國免稅港 Port Zante 2號碼頭開放克國民眾登艦參觀，與官兵互動交流，近距離體驗台灣海軍訓練成果，並了解台灣在社會及科技發展方面的成就。
駐館說，同日下午2時至3時30分，於克國巴士底市區Bay Road（Ram’s 超市前）舉行公開表演活動，內容包括聖克里斯多福及尼維斯國防軍軍樂隊演出，以及台灣海軍鼓號樂隊、樂儀隊操演與莒拳隊展演。
今年海軍敦睦遠航訓練支隊由康定級迪化巡防艦、成功級岳飛號巡防艦、磐石油彈補給艦組成，日前甫通過巴拿馬運河，原訂前往貝里斯，但改變行程先抵聖克里斯多福。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。