藍下周排考察影響軍購協商？ 顧立雄：協商可不必與委員會掛勾

立法院外交國防委員會昨朝野黨團協商軍購特別條例，藍委集體缺席，協商破局。國防部長顧立雄今被問及外委會國民黨籍召委馬文君下周安排考察行程，是否擔心協商再破局？他說，黨團協商沒有一定要與委員會行程掛勾，應可另行安排協商日期。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院針對施政報告備詢，顧立雄今在立法院受訪，被問及是否擔心軍購條例協商再破局？他回應，委員會跟協商沒有一定要掛勾，他想應該可另安排協商日期，國防部立場一貫，希望在這段時間內盡快協商並取得共識，也期待各界能理性審議強化國防力量相關內容，不分朝野支持，逐步討論有共識條文，最後當然還是希望能支持國防部的版本。

顧立雄指出，條例通過後，後續仍須進行預算案審議，因此希望條例能盡快完成審查，進一步推動預算通過，讓相關預算盡速完成，是國防部最大的期望。

媒體追問是否認為進度拖太久，顧立雄僅重申，希望能盡快協商取得共識，推進條例與預算的最終審議，國防部仍期待他們版本能獲得支持。