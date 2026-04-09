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轄下客運用陸製晶片挨批「中國間諜車」 退輔會：已限期更換

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會旗下欣欣及大南客運的電動公車，遭質疑環景系統竟採用大陸華為子公司所產製晶片。退輔會強調，公車採購均按政府採購法，不過發現有廠商違反合約規定，將要求限期更換符合規定的設備。圖／欣欣客運提供
退輔會旗下欣欣及大南客運的電動公車，遭質疑環景系統竟採用大陸華為子公司所產製晶片。退輔會強調，公車採購均按政府採購法，不過發現有廠商違反合約規定，將要求限期更換符合規定的設備。圖／欣欣客運提供

民進黨立委林楚茵今天質疑，退輔會旗下欣欣及大南客運採購的電動公車，環景系統竟採用大陸華為子公司所產製晶片。退輔會強調，公車採購均按政府採購法，不過發現有1家廠商違反合約規定，將要求限期更換符合規定的設備。

立委林楚茵今天在立法院外交國防委員會質詢時指出，退輔會旗下欣欣及大南客運採購的電動公車，環景系統竟採用華為子公司「海思半導體」晶片。她質疑，這些公車的環景系統每天拍攝雙北街景，形同是「中國間諜車」穿梭街頭。退輔會主委嚴德發證實有廠商違約，共82輛公車受影響，將全面清查、更換並求償。

退輔會今天進一步解釋，欣欣和大南等兩家客運公司的電動公車（含AVM環景系統）均依政府採購法採購，也是交通部審驗合格揭露的廠牌及車型，且合約規範不得使用大陸製產品，AVM環景系統是經財團法人車測中心驗測合格的產品，並由交通部要求廠商切結聲明均未使用中國大陸製資訊產品。

退輔會坦言，兩家客運公司近期抽查部份公車，發現1家廠商的確違反合約規範，將由公司依約向廠商求償，並要求在不影響運能下，限期更換符合規定的設備。同時也要求兩家公司向交通部及台北市公共運輸處通報，並將該廠商列為違約廠商。

民進黨 電動 公車 晶片 間諜 退輔會

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