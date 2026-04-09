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國民黨團缺席！軍購條例協商破局 另定期再協商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院今天進行軍購特別條例黨團協商，國防部部長顧立雄出席，國民黨團無一人出席，最後宣布結束。記者季相儒／攝影
立法院今天進行軍購特別條例黨團協商，國防部部長顧立雄出席，國民黨團無一人出席，最後宣布結束。記者季相儒／攝影

立法院外交國防委員會今天召集朝野黨團協商軍購特別條例，不過國民黨要求延期並表明不出席，引發綠委抨擊是藍營黨鞭刻意阻撓，更譏諷藍委「要得到習近平的聖旨後才要來協商。」召委陳冠廷最後宣布將另定期再召集協商。

外交國防委員會日前初審軍購特別條例草案，絕大多數條文都保留交付黨團協商，民進黨籍召委陳冠廷排定今天下午協商，不過國民黨方面要求延期，並且表明不會出席今天的協商。

民進黨籍王定宇、林楚茵、羅美玲以及范雲、吳沛憶等立委、民眾黨立委王安祥以及國防部長顧立雄等行政官員在下午2時前陸續抵達，但仍沒有藍委現身。

陳冠廷批評，這樣重要的特別條例已經2次更改協商時間，先前也已經和所有國民黨立委努力溝通，可能是黨團幹部刻意阻撓。他抨擊，國民黨不能因為黨主席鄭麗文明天要見習近平就擱置協商，不應該和中共連動。

綠委林楚茵譏諷，鄭麗文說「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」但卻遭習近平打臉，飛機、軍艦還是持續來，甚至還要實彈射擊，證明等待習近平就是投降。羅美玲則譏諷藍委「要得到習近平的聖旨後才要來協商。」

顧立雄則說，「集體嚇阻，防衛分攤」是美國「國家安全戰略」不斷提到的最大核心利益，也是對印太區域國家的要求，台灣身為第一島鏈的最前緣，面對始終不放棄要武力併吞台灣的中國，他無法理解有什麼理由在這個架構下，卻不承擔責任？也無法理解防衛能力的提升，有什麼值得大家質疑？

他強調，大家走過1990年代，他從1988年回國投入社會運動，深刻體會到民主不是天上掉下來，是經過多少前輩的努力，才得到現在自由民主的生活，衷心期盼大家支持國軍和國防力量提升。

協商經過休息10分鐘仍等不到國民黨立委，最後陳冠廷宣布將另定期再召集協商，前後不到一小時。軍購條例在3月27日送出審查報告，預計4月27日屆滿一個月的協商冷凍期，若協商期內未能達成共識，屆時將可進行表決處理。

立法院 民眾黨 習近平

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