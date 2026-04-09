管碧玲貼共艦布署遭疑洩密 顧立雄：針對性軍演也有類似做法

海委會主委管碧玲在個人臉書公布共軍船艦在台海周圍布署的資訊，引發是否洩密爭議。國防部長顧立雄今天表示，海委會已經有說明這是去機密化的示意圖，國防部在面對中共針對性軍演時也有類似做法。另一方面，中共宣布在黃海北部進行實彈射擊，顧立雄表示，我方都有掌握。

海委會主委管碧玲在臉書貼出圖文，公布共軍艦艇在台灣周圍的滯留船位，藉此抨擊國民黨主席鄭麗文率團赴陸是「籠中的馴兔」。不過也遭外界質疑，國防部不曾公布共艦動態，管碧玲為了政黨「相罵本」，卻不惜洩漏機密資訊。

顧立雄表示，他看了管碧玲貼文的圖，海委會也已經發布新聞稿說明，基本上應該就是一個示意圖，已經是去機密化之後，套疊在這個公開的地圖上面。

顧立雄說，國防部過去在針對性軍演的時候，也會有利用這樣的示意圖。國防部針對海上安全以及國土防衛的事宜，會持續跟海巡密切合作。

媒體追問，國防部會不會比照海巡署，調整往後共軍機艦動態示意圖，增加標註共艦位置？顧立雄說，國防部也許會在一些特定的時間，如針對性軍演時，也會發布類似的去機密化示意圖。

另一方面，在國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的同時，中共當局宣布從今天上午10時到下午4時，在黃海北部部分海面進行實彈射擊，顧立雄說，據了解，這是由遼寧海事局所發布，我方都會有所掌握。